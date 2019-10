Los zaragozanos reclaman mejores conciertos y recuperar el Parking Norte el año que viene

Hasta la lluvia esperó a que acabaran las fiestas para descargar. Los nueve días de intensa programación en las calles se han cerrado «satisfactoriamente» y, según la encuesta que encarga el propio Ayuntamiento, con una altísima valoración: los zaragozanos le dan una nota del 7,98 sobre 10. En ese mismo sondeo de opinión, sin embargo, también se pregunta qué mejoras o propuestas les gustaría a los ciudadanos añadir de cara al Pilar 2020 y las dos respuestas más repetidas son «mejorar las actuaciones y artistas» (16,2%) y «volver a abrir el Parking Norte» (13,4%).

Estos serán dos de los temas que se pongan sobre la mesa en la próxima reunión del grupo de trabajo de las fiestas del Pilar, que no se convocará hasta el mes que viene. El nuevo gobierno municipal insiste en que las fiestas de este año venían «heredadas» de la gestión de la anterior corporación y apenas tuvieron margen de maniobra para decidir sobre cuestiones como qué hacer con las peñas o sacar a licitación el Parking Norte, que hasta 2017 era el mayor recinto de las fiestas (en la gran carpa cabían 45.000 almas) pero lleva dos años sin montarse.

Entre otros aspectos que los ciudadanos consideran que se deberían mejorar en próximas ediciones están los de «promocionar mejor las fiestas fuera de Zaragoza» (y más ahora que se ha estrenado la distinción de Interés Turístico Internacional) y «controlar más el ruido de los pabellones y las orquestas».

Los ciudadanos no son ajenos a las últimas polémicas municipales y en la encuesta elaborada por la empresa A+M para el Consistorio citan también algunas de las controversias que se vivieron en los días previos al pregón. Así, un 10,4% de los encuestados no entienden que se cancelara a última hora la feria gastronómica de Echegaray y Caballero y, por el contrario, también hay un 6,5% que exigen que se respete el compromiso de no traer a la ciudad circos con animales.

Reunión con las peñas

Estos días aún se recogen datos y se hace balance de unas fiestas en las que el buen tiempo ha contribuido a que los conciertos y los actos tradicionales fueran multitudinarios. En cualquier caso, quedan muchos asuntos que para que las fiestas fueran redondas deberían definirse con mayor rigor en los próximos meses. Representantes del área de Cultura, con la vicealcaldesa Sara Fernández al frente, han convocado a los peñistas (Interpeñas y Unión) a una reunión los próximos 6 y 7 de noviembre para estudiar en qué recinto podrían instalarse en 2020. Este año, todo parecía encarrilado para que reaprovecharan una carpa en Las Delicias pero las reticencias de la Policía Nacional y problemas en la tramitación dieron al traste con la idea.

En este sentido, otra cita que ya tiene fecha en la agenda (el día 22) es la reunión de la Junta Local de Seguridad, que presidirá la delegada del Gobierno Carmen Sánchez, para evaluar las novedades introducidas en los últimos nueve días. Una de ellas fue el sistema de conteo y control de personas para la plaza del Pilar, que se ubicó en los accesos al ‘salón de la ciudad’ y permitió saber en todo momento cuánta gente había en la plaza. Solo así se obtienen datos fidedignos como que el concierto de Lola Índigo fue visto por 40.504 espectadores o que el día de la Ofrenda pasaron junto a la basílica 283.367 personas, la gran mayoría, oferentes.