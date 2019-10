Los mayores de Las Fuentes van quedándose sin aparatos de gimnasia

Aparatos rotos, precintados o que directamente, han desparecido. Esto es lo que se encuentran muchos mayores del zaragozano barrio de Las Fuentes cuando acuden a sus parques para hacer un poco de ejercicio. Y es que, pese a que en los últimos años este tipo de instalaciones para mantener activos a los ciudadanos más mayores han proliferado, la falta de mantenimiento y el vandalismo han ido pasándoles factura.

La Asociación de Vecinos Las Fuentes de Tramacastilla ha denunciado, en los últimos días, la presencia de varios aparatos averiados en dos zonas verdes del barrio: el parque de Torre Ramona y el parque Glorietas de Goya.

En el parque de Torre Ramona hay, aproximadamente, una docena de estos aparatos, que son tanto para mayores como para usuarios más jóvenes. Se colocaron gracias a los presupuestos participativos de 2017-2018, en una zona en la que antes había juegos infantiles para niños, muy cerca de la calle Doctor Iranzo y del colegio Marcos Frechín. Poco después de su instalación, algunos de ellos ya comenzaron a dar problemas. “Los pusieron y, a los dos o tres meses uno ya se rompió”, aseguran desde la asociación. La propia empresa adjudicataria se encargó de retirarlo, pero hasta el momento no ha sido repuesto, por lo que los vecinos de esta zona cuentan con una máquina menos.

Fuentes del Ayuntamiento han explicado que este aparato fue vandalizado y ante la imposibilidad de repararlo, los operarios se lo llevaron. También han confirmado que será repuesto, aunque por el momento no han concretado cuándo.

Aparato retirado en el parque Torre Ramona L. R.

No obstante, ese no fue el único aparato que se averió, ya que en septiembre de 2018 los vecinos notificaron la rotura de otro que sigue estando colocado en el parque. “Este ni siquiera ha sido retirado. No funciona y está inutilizado”, lamenta Ibáñez.

Algo similar sucede en otras zonas del barrio, concretamente en el parque Glorietas de Goya, junto a Camino de las Torres. En este caso, los nueve aparatos que hay instalados son todavía más recientes, ya que se colocaron hace escasamente diez meses. “De esos nueve, hay dos rotos. Uno está precintado, y el otro es exactamente el mismo aparato que también está roto en Torre Ramona”, señala el colectivo.

La instalación de estos aparatos para mayores también fue posible gracias a los presupuestos participativos de 2018-2019. En un principio no fue de las propuestas que más apoyos recibió, pero finalmente logró salir adelante por un importe de 22.000 euros tras la última votación. “Los vecinos ya se habían quejado varias veces de que no tenían aparatos de este tipo por ahí. Era la única zona del barrio en la que no había, y si querían usarlos tenían que irse hasta Torre Ramona o la calle Azorín”, explica Ibáñez.

En este caso, las máquinas llevan rotas desde este verano, y tampoco se ha intervenido para retirarlas o arreglarlas, pese a que la asociación asegura que algunos vecinos a título particular han alertado al Ayuntamiento. El consistorio, por su parte, asegura que la orden para arreglar los aparatos ya está dada desde hace unos días, por lo que tan solo habrá que esperar a que se haga efectiva.

Además de su reparación, la asociación también reclama que se instalen más aparatos de este tipo, ya que hay una gran demanda en su utilización. “Los vecinos y usuarios de la zona de Glorietas de Goya nos han trasladado que les gustaría que pusieran más elementos para ellos, como por ejemplo, más bicicletas”, añaden.

Sobre las causas de estas roturas, la asociación no quiere aventurarse, aunque dicen que podrían deberse a factores muy distintos. “Podría ser que estuvieran mal montados, que algunas personas hayan hecho un mal uso de ellos o que se hayan vandalizado. Lo que está claro es que esto viene ya de lejos, no es cosa de este equipo de gobierno”, considera Ibáñez.

Buen balance del festival Asalto

Hacen tan solo un par de semanas finalizaba el festival Asalto, que este año se celebró en Las Fuentes. Durante seis días, las calles del barrio se convirtieron en el escenario de multitud de actividades y espectáculos artísticos.

Las intervenciones también llegaron hasta el parque de Torre Ramona, un espacio que, según la asociación, necesita de una reforma integral que continuarán reclamando hasta que se materialice. Allí, el artista ecuatoriano Urku pintó la cancha de baloncesto. La pintura también llegó hasta la calle Rusiñol, donde ahora luce un espectacular mural de Dimitris Taxis. “La gente ha quedado contenta con el resultado. Todo lo que sea atraer público y revitalizar el barrio está bien”, concluye la asociación.