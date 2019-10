La DPZ inaugura una muestra monográfica de los proyectos de Rafael Moneo en Aragón

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha inaugurado, este jueves en el Palacio de Sástago de la capital aragonesa, una exposición monográfica sobre las obras y proyectos del arquitecto Rafael Moneo en Aragón que incluyen, entre otras, la fábrica de Diestre, en Zaragoza; la Fundación Beulas, en Huesca; la remodelación del balneario de Panticosa (Huesca); el complejo Aragonia, en Zaragoza. La muestra se podrá visitar desde este jueves 10 de octubre hasta el próximo 5 de enero.

Organizada en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Aragón, la colección reúne también los proyectos que el arquitecto ha presentado para la Comunidad autónoma como la remodelación del Casco Histórico de la capital aragonesa, así como para la reforma de la Diputación de Huesca y para el Museo de Aragonés de Arte Contemporáneo, en Zaragoza. A la presentación de la exposición han acudido el propio Rafael Moneo, la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo y el comisario de la muestra Sixto Marín.

Según la diputada delegada, Moneo es "un arquitecto sin estilo" entendido como que "no ha impuesto una visión predeterminada en sus proyectos" sino que "los ha hecho dialogar con su entorno" y que ha sido capaz de aunar "a la perfección, tradición y modernidad".

El resultado, a juicio de Cihuelo, es una "complicidad constante" de sus obras con la ciudad y la gente que habita en ella. La diputada delegada ha agradecido al arquitecto su colaboración para la creación de una "bellísima y singular exposición" en un "espacio espléndido" como es el Palacio de Sástago en la capital aragonesa. "La arquitectura es cultura y una forma de adquirir conocimiento", ha apostillado.

Perspectiva local

Por su parte, el comisario de la muestra, Sixto Marín, ha agradecido al creador por haberles permitido acceder a sus libretas para mostrar algunos de los croquis "inéditos" de su trabajo. "La intervención de Rafael en Aragón es muy completa y eso nos permite acercarnos al personaje", ha explicado.

El comisario ha destacado el carácter "local" de la colección de un artista internacional, pero que está "muy atento" al lugar que ocupan sus obras. Por ello, ha señalado que el objetivo de la exposición era "hacer ver, desde una perspectiva local, cómo la arquitectura interviene en Aragón". "Es una exposición que permite aproximarnos al personaje de manera diferente", ha aseverado.

Por otro lado, el arquitecto ha felicitado a los organizadores de esta exposición, "tan bien montada", por "haber sido capaces de poner conjuntamente esta unión de obras". "Han acertado en establecer un orden que me ha trasladado a la importancia de Aragón en mi carrera. Encontrarme con la fábrica de Diestre no ha dejado de ser emotivo", ha asegurado.

Moneo ha explicado sus vínculos con la Comunidad aragonesa, desde sus raíces oscenses por parte de madre, a su amistad con los hermanos Diestre o la familia Beulas. "Es hermoso que las relaciones personales sean el origen de mi carrera profesional", ha comentado.

Mirada al Casco Histórico de Zaragoza

El arquitecto ha ahondado tanto en sus obras finalizadas como en algunos de los proyectos que propuso para la Diputación Provincial de Huesca o para el Casco Histórico de Zaragoza. Sobre éste último, ha señalado que, no se trata de una "espinita clavada" debido a que no llegó a realizarse, sino de una forma de "mirar" a la ciudad "desde el respecto" y la "exactitud" de la construcción del Casco. "Es una propuesta alternativa", ha matizado.

Esa mirada, tal y como ha detallado, pretendía establecer una conexión entre el paseo de la Independencia y las calles del Casco Histórico que buscaba dotar de una "mayor continuidad" para el céntrico paseo que, en la actualidad, a su juicio, "se da de bruces" con el Casco y que podría haberse resuelto con la construcción de un "edificio-puente bajo".

En cuanto a la plaza del Pilar, el arquitecto ha considerado que existe en este espacio una "tira larga con la que no se ha sabido qué hacer" y ha detallado que su propuesta pasaba por establecer una suerte de "recinto" que habría dotado de una mayor "independencia" a cada uno de los edificios de la zona.

"El Pilar es un edificio con vida propia por encima de los otros", ha reforzado, por lo que su idea consistía en un "cierre" que, aunque habría "puesto a prueba el talento del arquitecto" que lo hubiera llevado a cabo, hubiera dotado de espacios separados para la plaza de la Seo, por un lado, el Ayuntamiento, la lonja y el Pilar.

Aragonia, Fundación Beulas y Panticosa

Sobre la remodelación del Balneario de Panticosa, aunque ha lamentado que no hayan "salido adelante" la totalidad de las obras, ha agradecido que "no se malograse" y se interviniese "de forma exagerada" en un espacio que supone un "punto singular importante" para los aragoneses. Así, se ha mostrado "satisfecho" de que "se mantenga viva la llama" de Panticosa. Por otro lado, del proyecto Beulas ha apuntado que, "no es la más difícil" de sus obras, sino que se trata de un proyecto "no problemático" de los propietarios de la Fundación que "entendieron lo que era el paisaje oscense".

En cuanto al proyecto Aragonia, Moneo ha considerado que era un proyecto "con una gran dificultad" a pesar de que pueda parecer "apetecible" para un arquitecto. "Me gustaría haber salido airoso de un proyecto tan difícil", ha agregado.

En conjunto, el autor de estos proyectos ha señalado que Aragón "está ligado" a su vida y que ha "dado valor" y "significado" a su obra y a su carrera profesional. En la exposición, las fotografías y maquetas de las obras y proyectos de Moneo en Aragón se complementan con otros contenidos que buscan ahondar en la comprensión de los edificios expuestos como croquis y dibujos inéditos de las libretas originales del arquitecto.

Además, en otra sala se expone el mobiliario diseñado por Moneo, un diorama que contextualiza sus obras aragonesas dentro del conjunto de toda su obra, así como una selección de los libros que ha escrito. La exposición ofrece también un audiovisual con una entrevista realizada al arquitecto con motivo de la inauguración de la exposición.

Moneo se convierte en 1996 en el primer español galardonado con el premio Pritzker y ha sido distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2012), además de otros reconocimientos internacionales. Entre sus proyectos más destacados se encuentran en Madrid la ampliación de la estación de Atocha, el Museo Thyssen-Bornemisza, la ampliación del Museo del Prado o el auditorio Kursaal en San Sebastián, entre otros.