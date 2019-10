El colegio Rosales del Canal sigue sin laboratorio ni aula de tecnología tras un mes del inicio de curso

A pesar de que el curso educativo comenzó hace un mes, los alumnos del colegio integrado Rosales del Canal todavía no han podido dar clases en el nuevo laboratorio ni en el aula de tecnología. Ambos espacios forman parte de la reforma que se debía ejecutar en el centro con la llegada de los alumnos de 2º de ESO. “Han habilitado dos aulas de Infantil para poner en marcha estos espacios. Y un mes después del inicio de las clases, todavía no se pueden utilizar”, lamenta Eduardo Arias, presidente de la Ampa.

Además de no disponer de estas aulas, sostiene que los alumnos matriculados en Secundaria sufren la falta de material. “En una de las clases de segundo no hay pizarra, mientras que en todas las aulas de primero no se ha puesto todavía la pizarra digital”, puntualiza Arias. Tampoco cuentan con este dispositivo en un aula de quinto de Primaria y la sala de tutorías está sin amueblar.

Al mismo tiempo señala que las obras menores realizadas en el centro con motivo de la adecuación de los espacios a los nuevos alumnos se han tenido que contratar y supervisar directamente desde la dirección del centro. “Al final, la DGA nunca cumple con lo que promete. Llevamos más de dos semanas mandando correos y llamando, pero no hemos tenido respuesta”, subraya.

Desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que tanto el laboratorio como los talleres están instalados, pero son necesarias unas conexiones eléctricas “que estarán este mismo mes”. Respecto al material solicitado por el centro (mobiliario, pizarras...), sostienen que se entregó 15 días antes del inicio del curso, junto con el resto de las obras realizadas por valor de 45.000 euros. “Se trataba de dos licitaciones distintas, pero se primaron todos los aspectos necesarios para realizar la clase, de manera que todas las mesas y las sillas estuvieran disponibles desde el primer día de curso”, recalcan.

El recreo, otro espacio problemático

El patio es otro de los espacios que se mantienen sin cambios pese al aumento constante de menores. El centro, que estaba pensado para tener tres vías de Infantil y Primaria, ya cuenta con alumnado de 1º y 2º de ESO y en algunos cursos alcanza las cuatro vías. Todo ello provoca problemas para cuadrar los horarios de recreo con las clases de Educación Física. “Los estudiantes de Secundaria (seis clases en total) tienen que concentrase dentro de un espacio, de unos 50 metros cuadrados, para estar separados de aquellos alumnos de Primaria que están en clase de Educación Física”, explica Arias.

Desde la AMPA también lamentan la falta de apoyo desde la Administración para adecuar las instalaciones a la realización de actividades deportivas: “En su día tuvimos que poner la cancha de minibasket y este año hemos tenido que comprar las canastas grandes porque nadie lo había hecho. Es algo necesario con la llegada de alumnos de Secundaria”.

3,2 millones para un nuevo aulario

La perspectiva podría mejorar de cara al próximo curso académico si se ha terminado la ampliación prometida. De momento, ya está adjudicada la redacción del proyecto de ejecución de las obras, que incluirá un nuevo edificio de Secundaria de 12 aulas (tres por curso) y un gimnasio. La inversión total asciende a 3,2 millones de euros.

Solo quedará esperar a ver cómo se ejecutan los tiempos para comprobar si estas nuevas instalaciones estarán disponibles para el inicio del curso 2020-2021 o sigue aumentando el alumnado, pero no los metros cuadrados disponibles. Para septiembre del próximo año, el colegio de Rosales del Canal albergará las enseñanzas desde 1º de Infantil hasta 3º de ESO.