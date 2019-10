La jueza interroga este sábado a la pareja detenida por el crimen de Pedrola

La Guardia Civil ha apurado el plazo máximo de 72 horas de detención para intentar conseguir que la pareja a la que atribuye el crimen de Pedrola colaborase y facilitara la localización de la tercera persona que supuestamente participó en el asesinato del informático vasco José Antonio Delgado Fresnedo, de 54 años. Sin embargo, parece que los arrestados se han negado a declarar en sede policial, por lo que habrá que esperar a ver si contestan este sábado a las preguntas que les haga la jueza de guardia. Según fuentes de la Comandancia de Zaragoza, ambos serán trasladados este sábado a la Ciudad de la Justicia junto con un amplio atestado en el que además del asesinato se les imputan delitos de secuestro, extorsión y robo con violencia.

Los presuntos homicidas fueron identificados este viernes oficialmente como M. A. D., marroquí de 35 años, y H. C. A. C., venezolana de 34. Según las pruebas que manejan los investigadores, la mujer llevaba desde julio utilizando la conocida red de citas Badoo para captar a hombres a los que ofrecía relaciones sexuales para atraerlos a localidades próximas a Pedrola. Se sabe que además de con el fallecido, la detenida contactó son al menos otras dos personas, un rumano afincando en La Almunia y un empresario de Tudela. Pero no se descarta que haya más víctimas que por distintos motivos no hayan denunciado.

El objetivo de la pareja era robarles el coche y extraer el máximo dinero posible de sus cuentas, por lo que no dudaban en golpearles con violencia para conseguir la clave de sus tarjetas bancarias. Por las declaraciones de las dos primeras víctimas, a las que abandonaron malheridas y maniatadas en medio del campo, los investigadores creen que los detenidos contaron con dos compinches. El primero sería un hombre de nacionalidad española que les ayudó a perpetrar el primer robo y que ingresó después en prisión por otros delitos. Al quedarse sin él, el marroquí y la venezolana buscaron a otra persona que supuestamente participó tanto en el segundo asalto como en el asesinato.

La Guardia Civil, con la que ha colaborado la Policía Autonómica Vasca, explicó este viernes que durante los últimos días se han hecho tres registros: uno en la nave de Pedrola donde se detuvo a la pareja y otros dos en Luceni, uno en una granja y otro en una casa. Estos han permitido localizar objetos personales de las tres víctimas, restos biológicos y material que incrimina a los detenidos.