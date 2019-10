El reloj marcaba las 14.00 (tal y como han evidenciado las cámaras de seguridad) de este miércoles cuando una vecina de 90 años del centro de la capital aragonesa entraba en el portal de su casa. Mientras ella abría la puerta del número 1 de la calle de Morería, una pareja le asaltaba.

"Como cada inicio de mes, volvía de sacar dinero del banco y de hacer alguna compra”, recuerda aún dolorida la víctima. “Aunque es automática, siempre cierro la puerta, pero ayer no lo hice”, lamenta. Una oportunidad que aprovecharon los ladrones para acceder al edificio. “Él me puso una mano en los ojos, la otra en la parte de arriba de la cabeza y me tiró al suelo. Al mismo tiempo ella me tiró del bolso”. El relato de esta anciana coincide con lo que registraron las cámaras de seguridad con las que cuenta la comunidad de vecinos.

El suceso tuvo lugar este miércoles, 2 de octubre, a las 14.07 en la calle Morería, 1.

Todavía en el suelo sujetó la hoja de la puerta y gritó: “Ladrones”. Por la calle pasaban viandantes que hicieron caso omiso de sus llamadas. Fue un vecino la persona que primero entró en el portal y la señora, ya en pie, le contó lo sucedido. “No sé ni cómo me levanté”, se sorprende y añade que también cogió el bastón y la compra.

Lo que no dejaron los cacos fue el bolso, botín que se llevaron en su huida. “Cruzaron la plaza de Salamero y continuaron por la calle de Cinco de Marzo”, señala Cristian, el portero de la finca. Llegaron hasta el pasaje de Palafox, donde abandonaron el bolso vacío. “Estábamos en la plaza cuando una pareja nos dijo que lo había encontrado en los cines”, rememora el portero de la comunidad.

La mujer ha interpuesto una denuncia y su deseo es que pronto detengan a la pareja que le asaltó a plena luz del día y en una de los barrios más concurridos de la capital aragonesa. Una zona, en la que ya han ocurrido casos similares: “Tal vez podía haber más vigilancia porque no es la primera que vivimos algo así”, reclaman algunos vecinos, que este jueves comentan lo ocurrido con el susto en el cuerpo.