Se acabaron las goteras en el pabellón polideportivo de Casetas

Los vecinos de Casetas pueden celebrar que, en los próximos meses, verán cumplida una de sus reivindicaciones más importantes. El pabellón polideportivo del barrio estrenará cubierta, una actuación que pondrá fin a los graves problemas de goteras que el inmueble venía sufriendo desde hace años.

Así lo anunció hace unos días el Gobierno de la ciudad, que aprobó el expediente de contratación para abrir el procedimiento de adjudicación de las obras con un presupuesto de licitación de 594.946 euros (IVA incluido) y un plazo de duración de los trabajos de cinco meses.

Se trata, para los vecinos, de “una gran noticia” que viene a contrarrestar la decepción del barrio tras constatar que la ansiada reforma de las piscinas tendrá que esperar un año más. “Es una alegría después del varapalo de las piscinas. Es algo que beneficiará a todos los caseteros”, señala José Luis Almenara, presidente de la Asociación de Vecinos de Casetas.

“Era un tema del que se venía hablando desde hace mucho tiempo”, apuntan desde el colectivo vecinal. Y es que el pabellón, situado en la avenida de la Constitución y con una capacidad para 500 espectadores en las gradas, alberga una gran actividad. Es aquí donde juegan todas las categorías del Club Balonmano Casetas, desde los alevines hasta los más mayores. Además, al ser un pabellón municipal, también recibe la visita de muchos otros clubes de fuera del barrio. “Aquí vienen equipos de fuera que no tienen instalaciones propias a competir”, explica Almenara. Esa actividad se multiplica durante los fines de semana, cuando hay partidos “constantemente”.

No obstante, el mal estado de la cubierta obliga a los caseteros a mirar al cielo cada vez que va a haber un partido, porque de las condiciones climáticas depende que este pueda celebrarse o no. “La cubierta está muy deteriorada, y eso ha provocado que hayan ido apareciendo goteras”, lamentan. Y si el suelo es de hormigón o cemento, no hay mayor problema, pero si es de madera, tal y como marca la Federación, se va levantando, “con el riesgo que eso conlleva para los jugadores”. Además, esto obliga al personal de mantenimiento a reparar continuamente los desperfectos que se producen en el pavimento. “Este pabellón data de la década de los 80 o 90. Se hizo con materiales de otras calidades que, en su momento, a lo mejor eran punteros, pero ahora no”, comenta Almenara.

Sin embargo, parece que esta situación tiene los días contados, ya que está previsto que los trabajos de sustitución del tejado no se prolonguen durante más de cinco meses. Los vecinos llevaban aproximadamente cuatro años trabajando para que esta actuación se llevara a cabo, aunque hasta ahora no se le había dado ningún impulso definitivo.

Ya en 2017, el por aquel entonces portavoz de Deportes del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, reclamó 661.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de Casetas. Señalaba que, además de las goteras de la cubierta, esta no fue diseñada con la estructura adecuada para poder llevar a cabo las labores periódicas de mantenimiento del tejado.

Desde la Junta Vecinal también se instó a que el consistorio realizara los trámites administrativos de sustitución de la cubierta lo antes posible para que las obras del pabellón comenzaran en abril de 2017. Sin embargo, no ha sido hasta bien entrado 2019 cuando los vecinos han vuelto a oír hablar del proyecto. “La del pabellón era junto a la de la piscina, que no se va a materializar, una de las dos obras estrella de los últimos años”, asegura Almenara.

En el caso de las piscinas, su renovación tendrá que esperar al no poder garantizarse su reapertura para el próximo verano. La actuación de reforma integral de los vasos, que pierden grandes cantidades de agua diariamente, estaba dotada con hasta 950.000 euros de presupuesto. Un importe incluido en el convenio entre el Ayuntamiento y la DPZ.