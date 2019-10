La plataforma de afectados por el ocio nocturno pide al Ayuntamiento que apruebe la nueva ordenanza

La plataforma de afectados por el ocio nocturno ha denunciado la paralización de la nueva ordenanza del ruido y pide al actual gobierno municipal de Zaragoza, gestionado por PP y Ciudadanos, que saquen adelante la normativa una vez transcurridos ya los primeros cien días de mandato.

En una nota de prensa esta organización recuerda que Zaragoza es "una de las pocas ciudades de España que está con una Ordenanza desfasada, caduca, que hace que ciudadanos de zonas como la Plaza las Armas, calle Mayor, el Tubo, Centro, Espoz y Mina o San Jorge" sufran niveles de ruido "superando los permitidos, esperando poder descansar noche tras noche".

Motivo por lo que esta plataforma piden al actual Ayuntamiento que no retrase más la ordenanza y "se decida a hacer frente a las presiones del ocio nocturno y se apruebe en Pleno la Ordenanza en trámite desde hace más de un año".

No obstante, Stop Ruido advierte que no están en contra del ocio controlado sino "en contra de aquellos que no cumplen las reglas, que amplían aforos en la calle, que permiten sacar bebidas de sus locales, o que incluso las facilitan, de todos aquellos a los que les importa muy poco las normas y cuyo único interés es el beneficio a corto plazo, obviando las graves molestias que ello acarrea, y generando un problema de Salud Pública".