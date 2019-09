El PSOE ataca a Azcón por no impulsar las obras pendientes en los barrios para 2019

La portavoz socialista, Pilar Alegría, va a recorrer todos los barrios que se han visto afectados por la modificación presupuestaria aprobada por el gobierno PP-Cs y Vox la semana pasada y que supondrá que este ejercicio no se ejecuten inversiones por valor de 12,7 millones de euros. Este lunes ha visitado la calle de Monte Perdido del Picarral, donde ha subrayado las obras postergadas en el distrito del Rabal y se ha reunido con los representantes vecinales.

Según Alegría, el aprobado la semana pasada "es uno de los mayores recortes del Ayuntamiento de Zaragoza". Además, ha criticado que en el pleno del pasado viernes la mayoría PP, Cs y Vox impidiera que se debatiera en el pleno de mociones sobre la citada modificación de créditos, que en total supera los 39 millones de euros. "A partir de hoy iremos recorriendo todos los distritos para denunciar este gran recorte sin ningún tipo de diálogo ni consenso con el resto de fuerzas políticas", ha declarado ante un mapa que lleva el título 'Los recortes de Azcón' y que señala los proyectos afectados.

Ha enumerado los proyectos que se han visto afectados en el distrito. El primero de ellos es el centro de infancia y juventud del Picarral, previsto en un solar junto a la calle de Monte Perdido y dotado con 100.000 euros. Además, se han detraído 630.000 del mantenimiento de las viviendas sindicales, 122.000 euros del plan director del Parque del Tío Jorge y 100.000 del anteproyecto de la explanada de la Estación del Norte, que el PP llevaba en su programa electoral. "Los ciudadanos se tendrán que acostumbra a que el señor Azcón donde dijo Digo dice Diego", ha criticado. Todos estos proyectos han figurado en presupuestos anteriores al vigente sin ejecutarse tampoco.

Alegría ha explicado que los problemas no se limitan a este distrito. Ha puesto como ejemplos la prolongación de Tenor Fleta (se suprimen dos partidas de 899.000 y 777.805), avenida de Cataluña (375.000), la retirada de postes en las aceras de Valdefierro (400.000), el centro cívico de Parque Goya (100.000) o los 500.000 euros previstos para cargadores eléctricos.

Pilar Alegría ha rechazado el argumento del gobierno municipal PP-Cs, que insiste en que todas estás inversiones no se habían tramitado durante la etapa de ZEC en la alcaldía, por lo que a estas alturas de ejercicio no había tiempo para gastar las partidas. La edil socialista ha recordado que el alcalde Azcón se comprometió en campaña a aprobar el presupuesto y que tenía "el tiempo y los votos" para hacerlo. "Podrían haberlo aprobado. Ha sido la voluntad política unilateral de no sacar adelante el presupuesto y acometer el recorte, que tiene una carga ideológica", ha dicho.