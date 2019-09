"No es no" refuerza la tolerancia cero ante agresiones sexistas en las fiestas del Pilar

Una nueva edición de la campaña "No es no" de cara a las Fiestas del Pilar, que comienzan este mismo fin de semana, reafirmará la "tolerancia cero" ante las agresiones sexistas, que "no son compatibles" con las fiestas, ha indicado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

El acto de presentación de la reedición de la campaña ha contado con una nutrida representación de concejales, un tercio de la Corporación, con asistencia de todos los grupos municipales -PSOE, PP, Cs, ZeC, Podemos-Equo y Vox-, lo que da una imagen "muy fidedigna" del "empeño" del Ayuntamiento de Zaragoza en la lucha contra las agresiones sexuales, ha asegurado el alcalde.

Las Fiestas del Pilar son "espectaculares", ha agregado, pero la alegría y la diversión están "íntimamente ligadas al respecto", en concreto al respeto a las mujeres.

Por ello, esta nueva campaña del "No es no" estará presente de diversas formas en las fiestas, con la proyección de un vídeo en los escenarios principales, con el reparto de 15.000 cachirulos, 8.000 mochilas, 6.000 chapas, 600.000 servilletas deshechables o 50.000 trípticos de bolsillo con el lema, la mitad de ellos distribuidos por los taxis de la ciudad.

Se instalarán también estos Pilares los llamados Puntos Seguros, que gestionará Cruz Roja y se situarán junto a los espacios de mayor afluencia durante las fiestas.

Estos son el recinto ferial de Valdespartera, el Auditorio, el Pabellón Príncipe Felipe, la Plaza del Pilar, la Plaza de Toros durante las vaquillas, el Espacio Zity, la Carpa Aragón, la Carpa Delicias y los "Food Trucks" de Echegaray y Caballero.

Asimismo, este año se incorporan los llamados Puntos Violeta, que actuarán como refuerzo en los dos principales espacios de ocio nocturno -Valdespartera y la Plaza del Pilar- durante las horas de mayor afluencia.

Los Puntos Seguros prestarán atención a cualquier mujer que haya sufrido una agresión, que recibirá acompañamiento si desea interponer denuncia y se contactará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de ofrecer atención psicológico y jurídica.

Por su parte, los Puntos Violeta, que se ponen en marcha como experiencia piloto, contarán con un personal más especializado en trabajo social y violencia sexista.

Este año se llevará a cabo también el protocolo institucional contra las agresiones sexistas, que incluye la paralización por unos minutos de todos los actos festivos cuando se produzca una denuncia por este motivo, así como un acto oficial de repulsa.

Del mismo modo, la jefa de servicio de Igualdad, Ana Gaspar, ha informado de que se ha mejorado el alumbrado en los accesos al recinto ferial de Valdespartera, por petición de la Junta Local de Seguridad.

Además de los puntos seguros específicos con motivo de las fiestas, Zaragoza mantiene su protocolo municipal contra las agresiones sexistas, al que están adheridos 40 establecimientos de la ciudad.

Estos locales están identificados en sus accesos y en su interior como espacios comprometidos contra las agresiones sexistas y el personal también cuenta con un procedimiento de actuación en esta materia, elaborado en colaboración con Aragón en Vivo, la Asociación provincial de empresarios de salas de fiesta y discotecas, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y la asociación de hosteleros Horeca.