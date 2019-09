Más de 200 personas se han concentrado este domingo en la plaza de España de Zaragoza para protestar por la vuelta de los circos con animales a la capital aragonesa con el montaje del espectáculo 'Zoorprendente' en el centro comercial Plaza Imperial. Con mensajes como 'Los circos son esclavitud', 'Los animales no son payasos' o 'Los circos son maltrato', los colectivos animalistas han llamado al boicot a este tipo de espectáculos, así como a la reforma de las leyes para prohibirlos de forma definitiva.

La presidenta de la asociación Amnistía Animal, Felicidad Osta, ha defendido que en Zaragoza "no ha habido necesidad de traer circos con animales" en los últimos años y ha considerado que es necesario dar al público "diversiones libres de sufrimiento animal". Ha criticado además que se esté permitiendo al promotor del circo que Plaza Imperial que esté desarrollando las labores de montaje "sin ningún tipo de licencia". "Lo están montando ilegalmente", ha dicho Osta, que ha anunciando que los colectivos animalistas protestarán ante el circo, que tiene prevista su primera función para el próximo jueves. Fuentes municipales han aclarado que este viernes se autorizó el montaje con el objetivo de que el día 2 los técnicos municipales revisen las instalaciones, siempre y cuando hayan concluido los trabajos. La licencia se concederá el día 3 si las instalaciones superan la inspección municipal. Está previsto que el estreno del espectáculo sea el próximo día 5, primer día de las Fiestas del Pilar.

En el acto público se han leído diversos manifiestos, en los que se ha sido muy críticos contra el gobierno municipal PP-Cs, al que se le ha reprochado que no haya recurrido el auto judicial que corrigió la decisión municipal de no conceder licencia. "Es un alcalde cobarde, incapaz de defender las ordenanzas. Se escuda en una resolución de una jueza y hace dejación de responsabilidades para no recurrir la decisión", han dicho durante la protesta.

En cualquier caso, Felicidad Osta ha subrayado el "flagrante defecto" de la normativa autonómica, que prohíbe la inclusión de algún tipo de animales en los espectáculos de circo, pero no de todos. "Desde la presión ciudadana, vamos a intentar que los políticos tomen cartas en el asunto y que la ley autonómica se modifique", ha dicho.

La activista ha insistido en que un elefante o un tigre son animales salvajes "que no dan la pata o saltan por aros de fuego por gusto". En este sentido, ha acusado a los empresarios circenses que utilizan animales de "fomentar las mafias del tráfico de animales" o de "despojar de la dignidad a magníficas criaturas, forzándolas a realizar todo tipo de trucos ridículos y dolorosos". "A este tipo de animales se les enseña a palos", ha lamentado. Al la protesta ha acudido el portavoz de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, y activistas del partido Pacma.