El mercado provisional de las Murallas se trasladará a Parque Venecia por 1,2 millones

La lonja provisional que ha dado cobijo a los detallistas del Mercado Central de Zaragoza durante las obras de rehabilitación ya tiene una nueva ubicación. El gobierno PP-Cs ha previsto trasladar las instalaciones al barrio de Parque Venecia para que allí también den un servicio temporal, hasta que pueda abrir sus puertas el nuevo mercado proyectado para la citada urbanización del sur de la ciudad. El presupuesto de la operación es de 1,2 millones, de los que solo los 450.000 euros de desmontaje están incluidos en la reforma del emblemático edificio de la avenida de César Augusto, que se estrenará el 28 de noviembre.

El proyecto está a la espera de que los grupos políticos den su conformidad, dado que como explicó la concejal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, el gobierno PP-Cs no tiene mayoría. No se trasladaría la totalidad de la instalación de las Murallas Romanas, sino 1.000 de los 1.700 metros cuadrados disponibles, con el objetivo de habilitar una docena de puestos de venta de productos frescos y no los 74 que tiene en la actualidad. Mover los módulos prefabricados sería cuestión de semanas.

En la plaza de Marco Polo

La lonja provisional iría a una parcela de equipamiento situada en la plaza de Marco Polo, en la esquina de las calles de Tintoretto y El Campanille. Si no hay contratiempos, el proceso de traslado y adjudicación de los puestos podría tardar entre seis y ocho meses, por lo que estaría abierto en el segundo semestre de 2020. Esto solo será posible si la contratista del Mercado Central puede asumir también el traslado y montaje de la lonja provisional en Parque Venecia.

Herrarte admitió los elevados costes, sobre todo teniendo en cuenta lo que supuso levantar la lonja provisional junto a las Murallas Romanas: 1,6 millones. La concejal lamentó que hasta ahora no existiera un presupuesto de lo que iba a implicar cambiar el emplazamiento de las instalaciones y criticó también que muchos elementos no son reutilizables. Pero frente al "dilema" de descartar el traslado o dar otro uso a las instalaciones se ha optado por lo segundo. De este modo se puede atender la reivindicación vecinal de un equipamiento comercial hasta que llegue el nuevo mercado, que se construirá frente al cuartel de la Policía Local y que seguirá el modelo de Valdespartera, es decir, con un supermercado que actúe como motor, una docena de puestos de detallistas, cafetería y parquin.

El anterior gobierno de ZEC prometió que el mercado de Parque Venecia abriría en 2020, después de seis meses de obras y un desembolso de 2,7 millones. Pero Herrarte señaló que, aunque el Ayuntamiento de Zaragoza tiene suelo y la encomienda hecha a Mercazaragoza desde 2011, desde entonces "no se ha hecho nada".

"Puede tardar dos años y medio o tres, dado que hay que encontrar un operador y hacer toda la tramitación. Pero nuestro objetivo es que Parque Venecia tenga un equipamiento definitivo como el de Valdespartera", declaró la responsable municipal. La previsión del gobierno es que una vez inaugurado el mercado definitivo, el provisional se quede en el barrio con otros usos.

La edil de Cs explicó que se ha optado por Parque Venecia porque, además de ser una zona emergente, con un alto porcentaje de población joven, es un auténtico "desierto comercial". Para una población de 10.000 personas en 2020, cuenta con un Lidl, dos farmacias, una carnicería y una tienda de lámparas.

Apuesta por la digitalización

La concejal explicó que en Parque Venecia "hay opción de negocio", dado que el modelo de Valdespartera "es un éxito", por lo que confió en lograr operadores para este proyecto. Para conseguir que el mercado funcione, Herrarte defendió que es clave "la digitalización desde el minuto uno", para que el consumidor pueda comparar productos frescos 'online' a cualquier hora del día. "Es una población homogénea, joven y con unos hábitos de consumos claros. Y además, cuando se trasladen los detallistas al mercado definitivo, los clientes estarán fidelizados", concluyó la concejal.