Fiestas y reivindicaciones en las jornadas ‘Somos barrio’ de Valdespartera

Clases magistrales, videojuegos, una comida popular y actuaciones musicales son algunas de las actividades de las que los vecinos de Valdespartera podrán disfrutar este fin de semana gracias a las jornadas ‘Somos barrio’. Se trata de una cita que surgió hace ya siete años y que aúna diversión y reivindicaciones ciudadanas, y a la que también están invitados vecinos de otros barrios del Distrito Sur.

Las jornadas nacieron en 2013 con un objetivo muy claro y que, hoy en día, sigue siendo el principal motivo por el que se llevan a cabo: la consecución del ansiado parque Libro de la Selva contemplado en el Plan Inicial de Valdespartera. Este Plan proyectaba un importante parque estepario junto a Los Lagos de Penélope y suelo para equipamientos deportivos y sociales, pero en su lugar, los vecinos solo tienen el asfalto en el que se instala año tras año el ferial durante las fiestas del Pilar.

Durante el sábado y el domingo, los vecinos se reunirán en torno al Centro Vecinal (calle Ciudadano Kane) para divertirse y recordar a la administración que seguirán “luchando unidos” para conseguir que esta zona verde se haga realidad. “Este año este tema tendrá especial relevancia. Hemos preparado un lema que dice ‘Parque sí. Basta ya de ferial y macroespacios’ y a las 11.00 leeremos un manifiesto a favor de nuestro parque”, explica Adolfo Lahoz, presidente de la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera. De hecho, el propio colectivo vecinal nació en 2007 motivado por la idea la idea de recuperar el plan parcial original del barrio.

La instalación de macroespacios festivos en el barrio preocupa y mucho a quienes residen en la zona, especialmente por la suciedad, el ruido y los problemas de movilidad que generan. Por eso, la asociación de vecinos y la Plataforma de Afectados por el Recinto Ferial de Valdespartera intentarán frenarlos en los próximos años. “El año que viene se acaba con el contrato del Espacio Zity y lucharemos para que no se renueve, para que se modifique el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y esta situación se revierta”, asegura Lahoz.

“El Centro Vecinal se está quedando pequeño”

Las jornadas ‘Somos barrio’ también sirven para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso de la asociación, y para presentar al público las actividades que organiza. Yoga, pilates o zumba son algunas de las clases que se imparten en el Centro Vecinal de Valdespartera, y para que los vecinos puedan conocerlas mejor, el domingo a las 10.00 se harán exhibiciones ante el público.

“Ante la falta de equipamientos, estas actividades siempre se acogen con mucha ilusión. Damos un gran servicio al barrio”, apuntan desde el colectivo. “Seguiremos trabajando por ofrecerlas, y también en el programa Sur Joven y Sur Infancia, conseguidos a través de la Plataforma Distrito Sur”, aseguran.

No obstante, cada vez hay más niños pequeños y jóvenes en el barrio, por lo que tanto el Centro Vecinal como los programas “se están quedando pequeños y no dan abasto”.

Actividades para todos los públicos

Durante el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre, numerosas actividades se darán cita en las calles y las instalaciones del barrio de Valdespartera.

Las jornadas ‘Somos barrio’ comenzarán el sábado a las 10.00 con la presentación de las asociaciones del barrio, y continuarán a las 10.30 con un taller de jardinería. A esa misma hora se celebrará el punto de encuentro Sur Joven, donde los más jóvenes del barrio podrán disfrutar de una gran variedad de juegos de mesa y ping pong. A las 11.00 hay prevista una clase magistral de baile y fitness, a las 11.30 se abrirá un espacio dedicado a los videojuegos y la realidad virtual y a las 12.30, la batucada Ojos Negros pondrá el acento musical.

La programación se retomará a las 17.30 con un recorrido de los cabezudos de Valdespartera que partirá desde la calle El maquinista de la general. A las 19.00 habrá una actuación a cargo del grupo Coscorrón; a las 20.30 una exhibición de salsa, tanto y swing, y a las 21.00 una discomóvil con animación.

El domingo a las 10.00 las jornadas comenzarán con un circuito ciclista para niños de entre 5 y 12 años organizado por el club ciclista El Molino en el IDE Carlos Val. A las 11.30 los cabezudos volverán a recorrer las calles del barrio y a las 14.00, para reponer fuerzas tras la carrera, se celebrará una paella popular. A las 16.00, y para poner punto y final a las jornadas ‘Somos barrio’ de este año, los más pequeños podrán participar en talleres y pasárselo en grande con hinchables y juegos en tamaño XXL.