Finalizan las obras del Mercado Central, que se inaugurará el 28 de noviembre

Después de casi 16 meses de obras y 8,8 millones de euros de inversión, las obras en el edificio de Mercado Central de Zaragoza ya están completamente concluidas. No obstante, la inauguración oficial del emblemático edificio deberá esperar aún hasta el 28 de noviembre, dado que los detallistas precisan de dos meses para adecuar los puestos antes de retomar la actividad comercial.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y la de Economía, Carmen Herrarte, han visitado este jueves la lonja, que se inauguró en 1903 con el diseño de Félix Navarro. Allí han repasado junto al arquitecto, José Antonio Aranaz, los hitos de la obra, que ha tenido que superar notables dificultades por el mal estado de la estructura y el forjado. De hecho, fue necesario hacer un modificado de 800.000 euros para resolver el problema.

VISITA A LAS OBRAS DEL MERCADO CENTRAL ( ZARAGOZA ) / 26/09/2019 / FOTO : OLIVER DUCH [[[FOTOGRAFOS]]] Oliver Duch

"Cuando hicimos agujeros en el forjado, estaba oxidado todo el hierro. Fue un momento duro", ha recordado Aranaz, que ha destacado que lo más importante de la obra es "lo que no se ve". Además del trabajo en la estructura, han señalado las instalaciones que incorpora el edificio, así como la tecnología. El arquitecto ha subrayado que se ha perseguido una reforma "nada estridente" y que "dejara ver lo que estaba oculto".

El mercado, que se articula en un gran pasillo central y dos laterales que confluyen en una plaza central en la que estarán los cuatro establecimientos hosteleros, luce una renovada cubierta de madera que se sostiene en una llamativa estructura de cerchas de forja gris. Ese era el color con la que se repintó para la Exposición Internacional de 1908.

La reforma ha llenado además de luz las instalaciones gracias al acristalamiento exterior y los ascensores panorámicos. También está a la espera de estreno el túnel de conexión con el parquin. Como detalle artístico, se han recuperado unos esmaltes con pinturas de los alimentos que se venden en la lonja y que han precisado de un minucioso trabajo de restauración. Fueron pintados por el autor 'Eccehomo' de Borja, Elías García, que se hizo famoso por una defectuosa restauración que hizo una vecina del municipio.

Los responsables municipales se han mostrado satisfechos con el resultado de la obra, iniciada durante la etapa de gestión del alcalde Pedro Santisteve. "Ha quedado francamente bien. Es una obra en la que se ha notado que ha habido un consenso político importante", ha declarado Serrano.

Además de los 8,8 millones de la obra en el edificio, el conjunto de la operación, con la lonja provisional y las obras del entorno, supondrá alrededor de 13 millones, dos menos de lo previsto, ha recordado el responsable municipal. Ha añadido que su deseo es que el monumento pueda estar iluminado ya para las fiestas del Pilar, con el objetivo de que se pueda conocer el resultado de la reforma.

Carmen Herrarte ha explicado que en los próximos días saldrán a concurso los ocho puestos que todavía están pendientes de adjudicación (en total hay 78, incluidos los cuatro de hostelería) y confió en que se puedan adjudicar. Ha destacado que el nuevo mercado se adaptará además al comercio on line para que "el cliente que se acerque a su compra de fresco pueda hacerlo también cuando no disponga de tiempo". No ha aclarado el futuro del mercado provisional que han utilizado los detallistas durante el periodo de obras, aunque ha señalado que podría ir a un barrio emergente.

El presidente de la asociación de detallistas, José Carlos Gran, está encantado. "Es espectacular", ha explicado. Se ha mostrado convencido de que los comerciantes podrán cumplir el plazo de inauguración y se mostró convencido de que los puestos pendientes se adjudicarán pronto. "Hay interés", ha dicho.