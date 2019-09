Condenado a una multa de 225 euros por robar chocolate valorado en 11,40

La Audiencia ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza que condenaba al pago de 45 días de multa a un inmigrante georgiano que sustrajo seis tabletas de chocolate valoradas en 11,40 euros en un supermercado.

El acusado no se presentó en el juicio y aunque su representante legal recurrió el fallo alegando que se había generado indefensión –al parecer porque su cliente estaba en prisión y no sabe castellano–, el tribunal lo ha desestimado argumentando que en un juicio por delito leve no es preceptiva la presencia del denunciado ni tampoco es preciso que acuda con letrado.

La Audiencia recuerda en su sentencia que el acusado fue citado "personalísimamente" en su domicilio el 28 de febrero de 2018 y se le "advirtió expresamente" de que podía comparecer al juicio oral el 26 de abril. Recoge igualmente en el fallo que el denunciado, al firmar la citación, hizo constar que necesitaba traductor de idiomas, pues solo habla georgiano o ruso.

No obstante, el magistrado subraya que si estaba en Zaragoza "no se le causó" indefensión pues sabía cual era la fecha de su juicio."Y si estaba en un centro carcelario –añade en la sentencia­–, pudo haberlo comunicado a la dirección del centro o al propio Juzgado de Instrucción para que se efectuara su traslado, el cual se hubiera efectuado de forma inexorable".

"Solo al acusado cabe imputársele la celebración del juicio en su ausencia y sin abogado por él designado", concluye el fallo judicial.

El hurto de las seis tabletas de chocolate se produjo en un supermercado de la calle de Florián Rey en noviembre de 2017.