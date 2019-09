Comienzan el tapiado y la limpieza del "narcobloque" desalojado en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a intervenir de forma subsidiaria en otro edificio del Casco Histórico de la ciudad, en este caso en el número 26 de la calle Agustina de Aragón, un edificio ocupado convertido en un "narcobloque", en el que se ha procedido al tapiado y a la limpieza.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha indicado en declaraciones a los medios que este edificio era una de las principales quejas de los vecinos de la zona, ya que era utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de droga.

De hecho, ha asegurado que la situación en este edifico aparecía en todas las reuniones de seguridad en la Delegación del Gobierno, pero que no se actuaba al respecto.

Ahora, ha señalado, van a proceder a limpiar y los técnicos comprobarán en qué estado está el edificio para decidir si lo declaran en estado de ruina, aunque sí que ha confirmado que el estado es "bastante lamentable".

Ha informado de que este edificio pertenece a múltiples propietarios que no se hacían cargo de los requerimientos del Ayuntamiento, por lo que se ha producido a la ejecución subsidiaria.

Así, Serrano ha reivindicado que en muy poco tiempo el nuevo Gobierno municipal está llevando a cabo actuaciones "muy potentes" para mejorar la vida de los vecinos de esta zona degradada de la ciudad, donde se vive una situación que les tiene "francamente preocupados", aunque el problema sea fundamentalmente de seguridad, que no es competencia del Consistorio.

El edificio, por tanto, quedará tapiado para que en unos meses no se vuelva a repetir esta situación y los técnicos deberán decidir también sobre la fachada, que el consejero cree que "merecerá la pena conservarla".

Este no es el único requerimiento que tiene el Ayuntamiento en esta zona del Casco Histórico y, por ello, Víctor Serrano ha anunciado que van a abrir un procedimiento para verificar todos los edificios que no hayan pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, si no es el caso, tomar las medidas oportunas.

Ha matizado, no obstante, que las inquietudes de los vecinos a veces no son "del todo exactas" y que en las viviendas municipales no existe ningún problema, dado que solo sobre dos de ellas se han iniciado los trámites para su desalojo.

