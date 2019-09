Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) y de los equipos directivos de 15 colegios zaragozanos han exigido al Ayuntamiento la ejecución de las obras en sus centros aprobadas con los presupuestos participativos ante el temor de que esas partidas se destinen a otras cuestiones.

Por ello, han presentado un escrito en el Consistorio para instar a la ejecución de esas partidas dentro del plazo límite, que concluye el 31 de diciembre de este año.

En representación de los firmantes, Marta Moreno, vocal del AMPA del Colegio María Moliner, ha indicado que ya en mayo realizaron una consulta escrita al Ayuntamiento y que los servicios gestores les respondieron que los proyectos estaban ya realizados y habían pasado a contratación, por lo que solo faltaba su aprobación en Pleno.

Sin embargo, después de diez acuerdos de gobierno, los proyectos siguen sin ser elevados al Pleno y las obras, presupuestadas en cerca de 1,2 millones de euros, siguen sin ejecutarse.

"No nos pueden decir que no se pueden hacer", ha insistido Moreno, quien ha recalcado también que no les sirve como justificación que ya haya pasado el periodo no lectivo y que de ningún modo están dispuestos a renunciar a esas obras, que consisten fundamentalmente en mejora de los aseos, la pavimentación, las ventanas o el repintado de campos o anclaje de canastas y porterías.

Ha recordado que presentaron sus propuestas a los presupuestos participativos de 2018, donde recibieron el informe técnico que acreditaba su viabilidad y salieron adelante al situarse entre las más votadas por la ciudadanía, por lo que se les asignó una dotación presupuestaria.

La no ejecución de las obras, ha continuado, supondría un "descrédito" porque las ampas participaron con las reglas del juego marcadas, que ahora no cumplen los que tienen la "obligación" de hacerlo.

Moreno ha señalado que se reunieron con la consejera municipal de Infraestructuras, Patricia Cavero, quien les indicó que la competencia era del Área de Participación, cuyo consejero, Javier Rodrigo, sigue sin citarles.

Los firmantes pertenecen a los colegios María Moliner, Ciudad de Zaragoza, Guillermo Fatás, Gascón y Marín, Hermanos Marx, Puerta Sancho, Torre Ramona, Tenerías, Jerónimo Blancas, Julián Nieto, Hilarión Gimeno, Miraflores, Joaquín Costa y César Augusto, y se les ha unido ahora también el Colegio La Estrella.