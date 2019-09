Azcón eliminará las ayudas sociales para el pago de tributos por sus costes de gestión

Las ayudas al pago de tributos tienen los días contados. El gobierno PP-Cs de Zaragoza presidido por el alcalde Jorge Azcón va a suprimir esta línea de subvenciones por su bajo nivel de ejecución y sus elevados costes de gestión. La decisión suscitó este jueves críticas de los grupos de izquierdas, que calificaron la medida como un "recorte social" y atacaron la "insensibilidad" del gobierno.

Este programa nació en 2016 en el marco de las negociaciones del anterior gobierno de ZEC con el PSOE. Los socialistas incluyeron en los presupuestos esta línea de subvenciones para que familias de escasos recursos pudieran tener un descuento del 50% en el pago del IBI, el impuesto de circulación y la tasa del cementerio.

El proyecto no llegó a cuajar: se reservaron 2,8 millones de euros en 2016, pero solo distribuyeron ayudas por valor de 66.218,71 euros. En 2017, las cifras mejoraron, pero siguieron lejos de las expectativas. Se concedieron ayudas por valor de 154.786,49 euros, aunque el presupuesto era de 1,1 millones. En 2018, se reservaron 500.000 euros pero solo se distribuyeron 194.973,53 euros.

En 2019 no hay partida, dado que el presupuesto está prorrogado y este programa no se mantuvo. En la modificación presupuestaria que ZEC impulsó en mayo para pagar subvenciones a todo tipo de entidades no se incluyó y en la que prepara PP-Cs para los próximos días tampoco está prevista.

Rechazo del interventor

El gobierno actual, que descarta esta línea de ayudas para 2020, argumentó este jueves que en la auditoría que se ha presentado esta semana, el interventor dice que el programa es "ineficaz" e "ineficiente" y recomienda "reorientar" el programa y aplicar exenciones o bonificaciones en las ordenanzas fiscales. En el informe se revelan los costes de gestión del programa. En 2016, supuso 70.000 euros en gastos de personal y 15.100 euros para comunicación. En total, 85.100 euros frente a los 66.218,71 euros en ayudas. En 2017 el programa costó 145.000 euros, frente los 154.786,49 que llegaron a los solicitantes. En 2018, los gastos fueron de 158.000 euros frente a los 195.973,53 en subvenciones.

"Es vergonzoso", lamentó el concejal de Acción Social, Ángel Lorén (PP). "Es un ejemplo de ineficacia, despilfarro y mala utilización del dinero público. No puede ser que el proyecto tenga más costes de gestión que ayudas llegan a los usuarios", declaró. Insistió en que no hay recorte, porque no hay presupuesto. "ZEC hizo una modificación y no lo incluyó", recordó. Subrayó que las ayudas de urgente necesidad son la vía para apoyar a las familias en dificultades.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, criticó "la demagogia" del gobierno que "en campaña prometía una revolución fiscal y ahora abre la puerta a nuevos recortes". También criticó a ZEC y a Podemos-Equo, "que dejaron morir estas ayudas ya que no las publicitaban". Subrayó que el anterior gobierno dejó estas subvenciones fuera del presupuesto prorrogado, hecho que "ha provocado que los ciudadanos sean los perjudicados de la inoperancia del gobierno de la derecha". Anunció que su grupo impulsará medidas para recuperar estas ayudas.

ZEC y Podemos-Equo exigieron al gobierno que habilite fondos para el programa. Luisa Broto, de ZEC, afirmó que "este es el primero de los recortes sociales de la derecha" y lamentó que afecte "a partidas vinculadas a las necesidades básicas de los más vulnerables". El podemista Fernando Rivarés recordó que las ayudas se han ido incrementado con los años. "La insensibilidad y la incompetencia del gobierno de la derecha radical está abocando a una dramática situación a familias con escasos recursos", dijo.