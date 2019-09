El 65% de los zaragozanos están bastante o muy preocupados por la inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana es un problema "bastante o muy importante" para el 65% de los zaragozanos, según una reciente encuesta elaborada por la consultora A+M para HERALDO. La preocupación por la seguridad en determinadas zonas ha crecido en las últimas semanas, especialmente en el Casco Histórico y el barrio Oliver. Aunque el problema se remonta a tiempo atrás. Según este estudio, el 36,1% de los encuestados considera que la seguridad ciudadana ha empeorado en Zaragoza en los últimos cinco años.

La preocupación por la seguridad es mayor cuando se pregunta por la situación general de la ciudad que cuando se pregunta por el barrio concreto en el que viven los encuestados. El 36,1% de las personas entrevistadas consideran que el problema de inseguridad ha empeorado en los últimos cinco años en la ciudad, pero solo el 24,5% creen que ha empeorado en su barrio.

La encuesta se realizó a 900 personas telefónicamente, entre el 2 y 4 de septiembre, coincidiendo con el aumento de la preocupación y las protestas ciudadanas sobre este tema. El pasado 6 de septiembre, unas 200 personas (mayoritariamente del entorno de la calle Pignatelli) se manifestaron frente al Ayuntamiento de Zaragoza para exigir "una solución a corto plazo" a sus problemas de inseguridad y degradación urbanística. Y el pasado domingo 9 una asamblea vecinal en el barrio Oliver reunió a otras 200 personas, que reclaman soluciones al incremento de robos, especialmente a las personas mayores.

Los principales problemas de inseguridad que citan los ciudadanos son los robos en viviendas o locales (según el 56,5% de los encuestados); los robos de bolsos, carteras o móviles (42,5%); las violaciones, acoso a mujeres, abusos sexuales (28,8%); las agresiones físicas, acoso, intimidaciones o amenazas (25,2%); la venta y consumo de droga en la calle (22,5%); los robos de vehículos (22,2%); los atracos o asaltos con armas (17,0%); terrorismo (9,7%), fraudes y estafas (8,3%); fraudes y delitos en internet (4,0%), y prostitución (2,7%).

Por barrios

Los zaragozanos se sienten muy seguros en su casa (le dan a este apartado una nota de 8,04 sobre 10) y un poco menos en su barrio (7,12). En una escala subjetiva sobre la sensación de seguridad, de 0 a 10 (de "nada seguros" a "totalmente seguros"), donde más tranquilos se sienten los ciudadanos es en los centros comerciales (7,64), seguido del transporte público (7,49), los bares y discotecas (6,03), los acontecimientos de masas como partidos de fútbol y conciertos (5,90), y en calles o zonas poco transitadas (5,14).

Las personas entrevistadas creen que las zonas de la ciudad más inseguras son San Pablo (para el 36,7% de los encuestados), Pignatelli (30,1%), Conde de Aranda (24%), Oliver (20,8%), La Magdalena (20,4%), Casco Histórico (13,1%), Valdefierro (11,6%), San José alto (6,3%), Barrio Jesús (5,7%), La Paz (5,5%), Zonas de bares (5,0%), Arrabal (4,4%), Torrero (3,6%), Picarral (3,3%) y Las Fuentes (1,7%).

Refiriéndose a su barrio en concreto, en una escala de 0 a 10 (de "ninguna probabilidad" a "mucha probabilidad"), los encuestados responden que creen que la probabilidad de sufrir un robo en su vivienda o local es de 3,84; de sufrir un acto de gamberrismo, 3,79; de robo de objetos en el vehículo, 3,64; de robo de bolso, móvil o cartera, 3,30; de robo de vehículo, 2,94; de robo en una explotación agropecuaria, 2,91; de estafa o timo, 2,87; de amenazas, 2,42; de acoso sexual, 2,28; de agresión, 2,13.

El 15% de los entrevistados asegura que ha sido víctima en alguna ocasión de robo de bolso, cartera o móvil. El 9,9% ha sufrido robos en su vehículo y el 8,9% en su vivienda o local. El 5,6% ha sufrido robos con violencia y el 4,5% robo de su vehículo. El 4,5% ha sido víctima de actos de gamberrismo o de alteración de la convivencia; el 4,3% de estafas o timos, el 3,8% de amenazas o intimidaciones, y el 3,4% de un tirón. El 2,5% dice haber vivido casos de abusos o coacciones por parte de agentes de la autoridad. El 2,1% ha sufrido robos en su explotación agropecuaria. El 1,2% ha vivido situaciones de acoso sexual y el 0,2%, de agresión sexual.

Ser víctimas de estos delitos afectó bastante (12,1%) o mucho (5,2%) a su bienestar físico, y bastante (27,1%) o mucho (11,6%) a su bienestar psicológico. Para la mayoría de ellos, estas situaciones no les causaron problemas físicos ni psicológicos.

Presencia policial

Casi ocho de cada diez zaragozanos consideran que la presencia policial en la ciudad es "insuficiente" o "muy insuficiente". Preguntados por la situación en su barrio, la preocupación baja ligeramente: el 74,5% considera que esta presencia es "insuficiente" o "muy insuficiente".

Para sentirse más seguros algunas medidas que toman habitualmente los encuestados son no llevar mucho dinero encima (51,9%), evitar caminar por zonas apartadas (46,3%), no dejar objetos a la vista en el vehículo (46,1%), procurar no salir solo de noche (33,5%), evitar los aparcamientos oscuros y mal vigilados (31,4%), desconfiar de la gente (26,4%), navegar en internet solo en páginas seguras (21,4%), no llevar ropa o joyas caras a la vista (19,8%), instalar alarma, puerta blindada o rejas en el edificio (14,9%), tener un perro (9%), no usar tarjetas, ni cajeros ni compras en internet (7,2%), evitar determinadas formas de vestir (6,6%), llevar algún arma u objeto defensivo en la calle (1,1%), tener un arma en casa (0,3%).

Las soluciones que proponen los encuestados para mejorar la seguridad ciudadana en Zaragoza son: más presencia policial (43,5%), policía de barrio o de proximidad (38,1%), control de la inmigración (26%), expulsión de los inmigrantes con delitos (20,7%), endurecer las penas (16,9%), hacer cumplir las penas (16,4%), reformar las leyes (14,2%), mejor justicia (11,9%), más educación social (10%), tolerancia cero (9,7%) y mejorar la iluminación (3,4%).