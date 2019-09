Una presentación de fiestas acalorada, a capela y sin alcalde

Lejos de las presentaciones festivas de alto copete, de esas que tanto le gustaban al alcalde Belloch, las primeras fiestas del Pilar de la era Azcón optaron por lo discreto. No está la cosa para demasiadas alegrías, dado que como dice Sara Fernández a todo el que se la encuentra, ZEC no les ha dejado mucho dinero para festejos.

Tan ajustada fue la presentación que hasta se ahorraron al alcalde, que tuvo que salir de viaje fuera de Zaragoza por un imprevisto "serio e ineludible", como dijo el gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano, convertido en maestro de ceremonias. "No soy Jorge Azcón, es un hecho. Y esto no es un recorte de programación", añadió para despejar dudas. Por si acaso, Sara Fernández dejó claro que "estas fiestas serán tan buenas como todos los años". "Las fiestas las hacen los zaragozanos, que viven el Pilar en la calle", proclamó.

El salón de recepciones del Ayuntamiento estaba a tope. En total, más de 400 personas, dijeron los responsables de la organización. Faltó Fernando Rivarés, concejal de Cultura durante el último cuatrienio, aunque no se sabe si fue decisión prevista o imprevista.

Peñistas, artistas, patrocinadores, vecinos, políticos... Tanta gente había que la temperatura no había quien la controlara. El alivio lo ponían las marcas patrocinadoras, que tenían surtido de cerveza y refrescos para evitar la lipotimia.

Entonces falló el típico vídeo al que se suele recurrir para que estas presentaciones no deriven en tostón insufrible. "Nuestro objetivo es crear expectación", dijo Lozano en papel ya de monologuista. Y entonces llegaron los pregoneros y su duduá. B Vocal soltó una versión en múltiples estilos del Someone Like You de Adele para cerrar con una jota alusiva al pregón, que ya está cerca. Pero dicen que no era un anticipo, que habrá sorpresa. A ver.

