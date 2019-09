El barrio Jesús pide un parque en recuerdo a la víctima de los atentados de Cambrils

El pasado 17 de agosto se cumplieron dos años de los atentados de Barcelona y Cambrils que se cobraron la vida de 16 personas, entre ellas, la de la zaragozana Ana María Suárez. Tras el segundo aniversario de esa fatídica fecha, los vecinos de su barrio, el barrio Jesús, han decidido impulsar una propuesta para bautizar un parque de la zona con su nombre a modo de homenaje.

El parque en cuestión se ubica en la zona nueva del barrio, en la urbanización del G-51-3, entre la Calle Cosuenda, Marques de la Cadena y el Paseo de la Ribera. Una parcela en pleno desarrollo urbanístico que acogerá a cerca de un millar de nuevos vecinos. “Pensamos que la nueva zona verde de la urbanización es buen sitio para ello”, comenta Raúl Gascón, presidente del colectivo vecinal. Además del nombre, la asociación pide que se instale en el nuevo parque un monolito o algún otro símbolo “en reconocimiento a Ana María y como repulsa y condena de cualquier tipo de atentado”, señalan.

Parque que la AVV Barrio Jesús quiere que se bautice con el nombre de Ana María Suárez AVV Barrio Jesús

La iniciativa de los vecinos de Ana María no es nueva, aunque sí lo es la zona que se propone para rendirle homenaje. En 2017, durante la concentración de apoyo a los familiares de la mujer asesinada en los atentados, el colectivo vecinal leyó un comunicado en el que se proponía al alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, y a Lola Ranera, por aquel entonces presidenta del Distrito del Rabal, que una de las nuevas calles del barrio llevara el nombre de la víctima.

No obstante, la demanda, que contaba con el visto bueno de los allegados de Ana María, no salió adelante. “Cuando quisimos mover el tema ya era tarde. Nos respondieron que no podía ser, porque ya estaban proyectadas desde antes; esas calles ya tenían nombre”, lamenta Gascón. Y es que el consistorio ya había aprobado en verano de 2016 que las nuevas calles llevaran el nombre de mujeres ilustres como Doña Enriqueta, María Pilar Burges Aznar, Pierrette Gargallo de Anguera, Concepción Contel Barea y Ana María Laguna.

Pese a la negativa inicial, el colectivo confía en que ahora, el nuevo equipo de gobierno tenga en cuenta su demanda, aunque todavía no la han trasladado formalmente al Ayuntamiento. “Esperamos poder hacerlo en los próximos días, aprovechando alguna reunión que tenemos pendiente, pero creemos que no va a haber ningún inconveniente por parte del Ayuntamiento”, señala la asociación. En esta ocasión, la propuesta también cuenta con la aprobación de Roque Oriol, marido de Ana María, a quién le parece “muy bien” que se la recuerde y homenajee así.

Fuentes del propio consistorio han asegurado que “si los vecinos hacen llegar la propuesta a Cultura por los cauces oficiales, se analizará como todas y se tomará una decisión”. Además, recuerdan que se va a crear un grupo de trabajo con todos los portavoces de los grupos municipales para abordar el cambio de nombres de calles y la designación de nuevos viales. Por último, apuntan que Zaragoza siempre ha sido sensible con las víctimas del terrorismo porque “merecen que su recuerdo se mantenga vivo”, pero advierten de que en este tipo de decisiones tiene que primar el consenso.

Un “barrio de Paz”

Si finalmente los vecinos consiguen que el parque en construcción tome el nombre de Ana María Suárez, el barrio Jesús contaría un segundo espacio dedicado a la memoria de las víctimas. “Queremos que el barrio Jesús tome la consideración de ‘barrio de Paz’, que se refuerce esa idea”, explica Gascón.

Y es que, en la Plaza de la Esperanza se encuentra el “Monumento a los Niños”, en recuerdo al atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil perpetrado por ETA el 11 de diciembre de 1987 y que dejó once víctimas mortales, seis de ellas menores.

Retomando el trabajo

La asociación ha retomado su actividad habitual hace tan solo unos días, con la llegada de septiembre. Por el momento, están a la espera de poder reunirse con responsables de las áreas de Urbanismo y Movilidad para poder tratar algunos de los asuntos que más les preocupan. “En cuanto a Urbanismo, pese a que ya tuvimos una reunión de urgencia con Ángel Lorén, consejero de Acción Social y Familia, por el tema de la infravivienda, queremos volver a hablarlo.”, señala Gascón, que también quiere tratar el tema del centro deportivo que tanto tiempo llevan reclamando.

Por lo que respecta a Movilidad, lo más urgente a ojos del colectivo vecinal es la ampliación de la línea 21, que actualmente cubre la ruta entre Plaza Mozart y Oliver. Según la asociación, esta ampliación es necesaria para dar servicio a la zona nueva del barrio, en la que se va a producir un considerable aumento demográfico. No se trata de una reivindicación nueva, sino que ya llevamos haciéndola más de 8 años”, concluyen.