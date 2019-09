La oposición exige medidas urbanísticas y sociales para mejorar la seguridad

La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza urge la adopción de medidas para atender los problemas de seguridad que arrastran algunas zonas del Casco Histórico o del barrio de Oliver y que han suscitado fuertes quejas ciudadanas en las últimas semanas. En su mayoría pidieron soluciones "integrales", que no se limiten solo a incrementar la presencia policial, sino que atiendan los problemas de carácter social o urbanísticos de los espacios más degradados.

Un día después de que se conociera el repunte de un 48% en los robos con fuerza en Zaragoza, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quiso dejar claro que "todos los informes dicen que Zaragoza es una de las ciudades más seguras", pero asumió que hay "situaciones complicadas" en el entorno de la calle de Pignatelli, en el barrio de Oliver o en algunos grupos de viviendas sindicales.

"Debe haber una atención rápida con mayor presencia policial. Pero esas soluciones, que muchas veces son temporales, deben ir de la mano de soluciones integrales, como frenar la degradación urbanística. Debe haber un plan integral", declaró. También señaló la necesidad de reforzar las políticas sociales. "Se debe actuar desde muchas ópticas. Debe haber soluciones a corto plazo, inmediatas, pero también a medio y largo plazo", apuntó la edil socialista, que incidió en la necesidad de "regenerar" espacios abandonados.

Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, subrayó que en Zaragoza "no hay un repunte de la criminalidad tal y como dice el discurso de la derecha radical de modo interesado". "Lo que aumenta es la pobreza y la desigualdad y se reducen las políticas sociales", explicó. Por eso, para atender conflictos como los que se suscitan en algunas zonas de la ciudad reclamó medidas urbanísticas y sociales, "empezando por la propiedad de los inmuebles conflictivos"."Son de la Sareb, de bancos y de ‘holdings’ inmobiliarios. El gobierno de Azcón tiene que meterle mano a los dueños de los locales, de los pisos, de los solares. Y diseñar un plan sociocultural, urbanístico y educativo", declaró.

Vox hizo un mayor hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad, dado que "el relato de los vecinos es espeluznante". Subrayó los casos de edificios ocupados o los casos de "violencia y delincuencia protagonizados por inmigrantes menores no acompañados (menas)". "Debe haber más presencia policial, un plan de choque, pero también una rehabilitación urbanística y social. No puede haber solares abandonados o edificios en ruinas. No es un problema fácil", declaró.

La concejal de la Policía Local del gobierno PP-Cs, Patricia Cavero, dijo que "Zaragoza es una ciudad segura" pese al repunte de los robos con fuerza del primer semestre del año. Asumió que hay "puntos conflictivos" en Oliver y Pignatelli. "Ya nos hemos puesto manos a la obra en Policía Local, Urbanismo, Vivienda y Acción Social", insistió. Señaló que "cada administración debe asumir su responsabilidad", dado que muchas competencias son de la Policía Nacional. Pero incidió en que se está reforzando "la coordinación" y destacó la puesta en marcha de un plan local de seguridad.