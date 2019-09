El Ayuntamiento de Zaragoza se da esta semana para buscar un encaje legal in extremis a la carpa de Interpeñas

La Federación de Interpeñas no arroja la toalla y ha propuesto al Ayuntamiento nuevas fórmulas jurídicas que le permitan contar con un recinto propio en las fiestas del Pilar de este año. En un encuentro celebrado entre la presidenta del colectivo, Sara Priego, y la vicealcaldesa y titular de Cultura, Sara Fernández, los peñistas pusieron encima de la mesa varias alternativas para tratar de salvar los impedimentos legales que han encontrado hasta la fecha. Entre ellas, figura la posibilidad de obtener una carpa tal y como se les concede a las comisiones de festejos de los distritos de la ciudad.

En este caso, la tramitación se lleva a cabo a través del área de Participación Ciudadana, por lo que será su responsable, el concejal Javier Rodrigo, el encargado de buscar junto a su equipo el encaje jurídico de esta propuesta. Tiene para ello "esta semana", que es el plazo que Fernández se ha marcado para tomar una decisión definitiva para este conflicto, que sigue marcando las fechas previas a las fiestas del Pilar, un año más.

Pero no será la única alternativa que deberá analizar el gobierno PP-Cs. Los peñistas también plantearon otras propuestas para conseguir que el ánimo de lucro –uno de los principales escollos para no entrar en conflicto de intereses con otros promotores privados de la ciudad– quede anulado. Además de "fórmulas como las que usan las comisiones de fiestas o la Federación de Barrios", según detalló Priego, los peñistas proponen que el negocio "lo lleve una empresa, o de una manera en la que ese dinero sea un donativo... no lo sabemos, pero hay que estudiarlo".

Sin embargo, el problema de la ubicación en la que se instalaría la ansiada carpa seguiría existiendo, ya que las peticiones que han hecho hasta la fecha sin lograr los permisos necesarios. Y según los peñistas, "no hay más espacios en Zaragoza como para proponer alguno nuevo", dijo su presidenta. En este sentido, Priego lamentó que los dos emplazamientos que han sido rechazados –la Torre del Agua y el Parquin Sur de la Expo– "son los dos que en el anterior equipo de gobierno dijo que eran más viables. Nos han llevado por el camino erróneo, así que hemos puesto encima de la mesa diferentes fórmulas", comentó.

Entre ellas, Interpeñas ha propuesto que el Ayuntamiento sea el encargado del recinto, "a través de algún convenio como el que tienen otras asociaciones, o con una fórmula de cooperación", señaló la portavoz peñista sin más concreción.

Por su parte, Sara Fernández les explicó los motivos para la denegación de dichos espacios, pero se volvió a mostrar predispuesta a encontrar una salida. "Ha habido dos o tres nuevas ideas que vamos a explorar esta semana y ojalá lleguen a buen puerto, queremos dar una solución de ocio a los peñistas siempre que cumpla con toda la legalidad", insistió la vicealcadesa.

A la espera de Puerto Venecia

Mientras tanto, Urbanismo debe pronunciarse sobre la solicitud de un empresario para instalar varias carpas de ocio durante las fiestas en unos terrenos de Puerto Venecia, una propuesta que podría dar encaje a Interpeñas. Según fuentes del área, la resolución se conocerá, también, esta semana.