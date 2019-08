Un pregón de altura para dar comienzo a las fiestas de Ejea de los Caballeros

La jovencísima María Laborda ha demostrado este sábado, abriendo las fiestas de su pueblo, que no hay reto que se le resista. Con solo 15 años ha dejado a miles de ejeanos, congregados a los pies del Ayuntamiento, con la boca abierta. Su pregón será difícil de olvidar. Ella no es una ejeana más, ella es campeona del mundo de escalada y lo ha hecho saber. Ha llegado hasta el balcón consistorial en tirolina y al grito de: “Buenos días ejeanos y ejeanas. Ya voy alcaldesa”. En su trayecto ha lanzado globos, pañuelos y confeti, haciendo vibrar a todos los ahí presentes y demostrando que ser la pregonera más joven de la historia de Ejea no es ningún hándicap.

María ha implicado a numerosos colectivos musicales, artísticos y deportivos que le han ayudado a que su llegada fuera más espectacular. Música instrumental de fondo y una alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, visiblemente emocionada, pidiendo a los ejeanos que marcasen el ritmo para recibir a la escaladora. Una vez en el balcón, y de forma breve pero intensa, ha nombrado los lugares y símbolos identitarios para cualquier ejeano, y ha añadido: "Escalad amigos, hacia arriba amigas. No estoy aquí por ser deportista. Estoy aquí por otra razón más importante, soy de Ejea".

El colorido y la diversión ha vuelto una vez más por parte de los vecinos, con pancartas de las peñas y disfraces. "La marca Ejea se distribuye con los méritos de los ciudadanos de Ejea y por eso, méritos individuales como el de María Laborda nos hace crecer a todo", ha apuntado la alcaldesa, Teresa Ladrero. Un inicio de las fiestas multitudinario, tanto por el número de personas que aguardaban a los pies del consistorio, como por aquellos que desde el balcón participaban en este acto inicial.

Y una vez lanzado el cohete, la fiesta ha continuado. La celebración, amenizada en todo momento por la música de las charangas, ha llevado a los vecinos por diferentes calles de la localidad hasta el río Arba, para dar así por inauguradas las fiestas. Un ritual que se repite año tras año y que cada vez congrega a un mayor número de personas. Y mientras buena parte de los ejeanos disfrutaban de la fiesta y dejaban atrás la puerta del Ayuntamiento, otros comenzaban su trabajo. Las brigadas de limpieza iniciaban una ardua tarea: recoger los residuos de uno de los puntos más neurálgicos.

Otra de las citas destacadas en la primera jornada festiva de Ejea se ha desarrollado a primera hora. Más de 500 personas han participado en la X Marcha de la Mujer y a beneficio, un año más, de la Asociación Española Contra el Cáncer. Una cita deportiva, cada vez más consolidada y querida por las ejeanas. La marcha, de carácter inclusivo, tiene como objetivo que las mujeres practiquen y disfruten con el deporte. Cada vez son más las niñas y también mayores que se suman a esta iniciativa. Las ganadoras han sido Ana Mansilla, en categoría absoluta, y Sara Carrato, en infantil.