Más de 6.000 personas pasarán por el ruedo de Miralbueno durante sus fiestas

El zaragozano barrio de Miralbueno se viste de gala desde este jueves y hasta el domingo para celebrar sus fiestas en honor a San Lamberto. Cuatro días de celebraciones preparadas con mucho mimo y en las que los festejos taurinos volverán a ser el gran atractivo de la programación. De hecho, los organizadores calculan que, durante el fin de semana, unas 6.000 personas pasarán por el ruedo portátil para disfrutar de las ya tradicionales sueltas de vaquillas y los espectáculos de los recortadores.

“Es uno de los platos fuertes de las fiestas. Viene gente de muchos puntos de Zaragoza, pero también de Navarra y de Teruel”, explica Sergio Pablo, de la Comisión de Festejos Taurinos, que trabaja codo con codo con la Comisión de Fiestas. Debido al “sensacional” resultado de las ganaderías de renombre que participaron el año pasado en las fiestas, los organizadores han decidido repetir con ellas en 2019. El viernes 30 de agosto, a las 00.15, será el turno de la ganadería Hermanos Joven Salas, provenientes de La Almunia. La segunda sesión (sábado, 19.00), correrá a cargo de las vaquillas de José Arriazu e Hijos, de Navarra, y la tercera (sábado, 00.15) estará protagonizada por las reses de Hermanos Ozcoz, de Fuentes de Ebro. El broche final de los festejos taurinos (domingo, 18.30) lo pondrá la ganadería de Fernando Machancoses de Cheste (Valencia).

Un cartel de lujo para los amantes de las sueltas de vaquillas, que podrán disfrutar por sexto año consecutivo de los festejos taurinos de Miralbueno, que se retomaron en 2014 tras doce años sin celebrarse. “La gente tenía ganas de recuperarlas, las fiestas estaban de capa caída. No hay ni punto de comparación”, señala Pablo, artífice junto a varios amigos de la recuperación de las vaquillas.

El resto de la programación destaca por la gran cantidad de actividades y espectáculos infantiles que harán las delicias de los más pequeños de la casa. Y es que, tal y como señala la Comisión de Fiestas de este año, son muchos los niños que hay en este barrio de más de 12.000 habitantes. “También hemos recuperado las sesiones de orquestas de tarde para los más mayores y para la gente que tiene hijos pequeños, ya que no salen tanto por la noche”, comentan los organizadores, que llevan cerca de diez meses trabajando “con muchas ganas e ilusión” en las fiestas.

Pasacalles por la reforma del pabellón

Además, aunque el objetivo principal de las fiestas es pasarlo bien y disfrutar, este año también habrá sitio para las reivindicaciones vecinales. Y es que, durante el pasacalles de las peñas, los participantes demandarán el arreglo del pabellón del barrio, que requiere de una reforma integral para poder ser utilizado. “No tenemos un lugar en el que llevar a cabo actos que reúnan a más de 200 personas”, lamentan desde la Comisión. Este es el tercer año consecutivo que no pueden contar con el pabellón para la celebración de actividades, ya que no cumple con las normativas actuales de seguridad. “Es una nave de uralita en la que los vecinos contribuyeron con su dinero. Los baños tienen escaleras, las puertas cortafuegos no reúnen las condiciones de seguridad y carece de climatización, de camerinos y de tornos de control de aforo”, cuenta Ricardo Berenguer, presidente de la Asociación de Vecinos San Lamberto, que seguirá peleando por conseguir que estas instalaciones se adecúen.

La alternativa al pabellón es la instalación de una carpa que suele colocarse al final del barrio “para que no moleste demasiado a los vecinos”. No obstante, la concesión de dicha carpa tampoco ha resultado sencilla para la Comisión. “Nos la dieron a final de julio. Nos ha costado bastante con el tema de las elecciones, pero al final, con la ayuda de la Junta de Distrito, la conseguimos”, señalan. La comisión coincide con otras asociaciones y colectivos de la ciudad en el aumento del papeleo y los trámites para solicitar los permisos y las infraestructuras para las fiestas, aunque admiten haberse sentido respaldados por el consistorio en todo momento. “En todo lo que hemos solicitado o hemos tenido que modificar, hemos encontrado muy buena disposición por parte del Ayuntamiento”, explican.

Las celebraciones darán el pistoletazo de salida este jueves por la tarde, con una concentración de peñas, la lectura del pregón y una fiesta de la espuma. Después hay prevista una sesión musical a cargo de la orquesta ‘Gran reserva’ y ya por la noche, otra de la mano de ‘Dream’. El viernes por la mañana se celebrará un cuentacuentos para los más pequeños ; por la tarde, orquesta de la mano de ‘Valkiria’ y por la noche, una sesión de disco con ‘Tremendo Show’.

El sábado 30 de agosto la programación continuará por la mañana con un espectáculo de circo políglota y, por la tarde, con un taller de percusión para niños y jóvenes. La formación ‘Seven’ y una discomóvil amenizarán la noche de Miralbueno.

Por último, el domingo se celebrará una sesión de carretones infantiles en la plaza de toros, una procesión y misa en honor a San Lamberto, una comida popular, un espectáculo de monólogos, juegos tradicionales, un festival de jotas y una traca que pondrá el punto y final a estas fiestas que cada año atraen a más vecinos y visitantes.