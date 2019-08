"Me pegaron una patada y dos puñetazos para robarme el móvil"

La preocupante ola de asaltos violentos que sufre Zaragoza, sobre todo por los numerosos robos que se han perpetrado utilizando la técnica del ‘mata león’, no parece remitir del todo, a pesar de que tanto la Policía Nacional como la Local han intensificado las vigilancias y han detenido por hechos de este tipo a más de una decena de personas en las últimas semanas.

NOTICIAS RELACIONADAS Una veintena de policías tratan de frenar la espiral de robos violentos

La madrugada del pasado domingo, un zaragozano de 59 años denunció que había sido asaltado en la calle de Francisco de Vitoria por un joven que se empleó con extrema violencia para arrebatarle su teléfono móvil.

Según denunció ante la Policía Nacional, sobre las 5.00 volvía a casa con un amigo cuando se les acercó un joven preguntándoles cómo podía llegar a una discoteca del Casco Histórico. "Para indicarle bien, mi amigo y el chico se separaron un poco de mí y en ese momento noté un fuerte golpe por detrás de las rodillas que me hizo caer al suelo", explicó Ángel G. a HERALDO.

Apenas le había dado tiempo a poner las dos manos para evitar que su cara golpease contra la acera, cuando recibió una patada en las costillas y dos puñetazos, uno en la mandíbula y otro en el labio, que le dejaron sin capaz de reacción. "Cuando mi amigo me gritó ‘¡Ángel, el móvil!’, ya me lo habían quitado. Yo creo que no era la primera vez que lo hacían, porque fue cuestión de segundos", manifestó el zaragozano, que afirmó que llevaba el teléfono en el bolsillo del pantalón.

La Policía Nacional investiga el asalto y trabaja para localizar a sus autores, que salieron corrieron hacia el paseo de la Constitución en cuanto se hicieron con el móvil. La víctima se encuentra recuperándose de las lesiones y confía en que hacer público su caso contribuya a esclarecerlo y a que no se produzcan nuevos asaltos.