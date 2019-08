Preocupación en Mallén por el mal estado de los grandes árboles del paseo del Puy

El Ayuntamiento de Mallén estudia las patologías que sufren los plataneros del paseo del Puy, una de las principales arterias de esta localidad del Campo de Borja. Estos árboles ornamentales destacan por sus grandes dimensiones y su capacidad para producir sombra. Sin embargo, hace varios años que evidencian problemas de origen fúngico que han llegado a pudrir el interior de troncos y ramas de algunos ejemplares.

El Puy es un paseo peatonal muy frecuentado del casco urbano. Durante todo el año los vecinos se cobijan bajo sus sombras. La presencia del consultorio médico y de las piscinas municipales, hace que sea una zona muy concurrida, sobre todo en el verano.

"Hay fotos de los años 50 y 60 del paseo en las que ya aparecen estos plataneros", explicó el alcalde, Rubén Marco. El Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento de expertos: "Estamos tratando de tomar medidas para ir recuperándolos. En su día intentaron cruzar las ramas para que hicieran sombra en el centro del paseo y eso hizo que las enfermedades pasaran de unos a otros. Por eso se cortaron las ramas". Al observar su mal estado, la última poda fue un poco más agresiva, y se aplicaron productos para intentar recuperar los árboles. "Es algo que no es completamente seguro porque hay que tener en cuenta otros factores, como el riego o la climatología", apuntó el primer edil. Este año volverán a podarse menos para comprobar si las medidas adoptadas han resultado efectivas.

Los vecinos han manifestado su preocupación ante la pérdida de ramaje de los plataneros y echan de menos la imagen tradicional de esta zona, pero para el Consistorio es prioritario velar por la seguridad de los viandantes. Además, intenta que los plataneros tengan una altura adecuada para que los operarios municipales puedan ocuparse de su correcto mantenimiento sin tener que recurrir a una empresa externa. "En otras zonas como la carretera de acceso tenemos unos plataneros enormes, que tienen ocho metros de altura. Son impresionantes y muy bonitos. Hace dos años llamamos a una empresa especializada para hacer una limpieza, porque alguna rama caía durante los temporales, pero son zonas de poca gente". El Ayuntamiento tampoco descarta la necesidad de sustituir los plataneros enfermos por otras especies de sombra: "No hay nada definitivo, pero queremos tener preparadas alternativas a los plataneros, que tiran hoja todo el año y hacen que tengamos que tener personal barriendo y limpiando el paseo. En otros lugares no se limpian, pero no es lo idóneo. Una alternativa sería plantar moreras de las que no tiran hojas o tilos u otra especie de sombra".