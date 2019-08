Los vecinos afirman que cumplen todos los requisitos administrativos solicitados para la Bajada del Canal

Las asociaciones de vecinos de La Paz y Torrero-Venecia y la Asociación Cultural El Cantero han asegurado que siempre han atendido los requerimientos que las diferentes administraciones (como seguro de responsabilidad civil o la utilización de chalecos salvavidas para los menores) en la celebración de la Bajada del Canal.

Un reciente informe de Protección Civil ha alertado de los riesgos que supone esta actividad y deja en manos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) su celebración, prevista para el próximo 15 de septiembre. Las organizaciones convocantes lamentan que después de 36 ediciones, a escasos días de esta jornada, todavía no cuenten con la autorización administrativa correspondiente. "Ha causado en la organización sorpresa y preocupación, nos parece muy grave, y creemos que atiende a un intento deliberado de acabar con la Bajada del Canal", aseguran.

En el caso de que finalmente no se obtengan los permisos necesarios, las organizaciones tienen previsto dar un paso atrás "y serán las vecinas y vecinos de Torrero quienes tengan la última palabra en tal desafortunado desenlace". En este supuesto, puntualizan que retirarán su seguro y, por lo tanto, no se harán "responsables de las embarcaciones que decidan bajo su responsabilidad, realizar la Bajada".

En las alegaciones presentadas han recordado que se trata de una actividad de carácter deportivo no competitivo que discurre por un tramo de escasos tres kilómetros. Se dispone de un seguro de responsabilidad civil y los menores participan siempre acompañados de una persona mayor de edad, con un chaleco salvavidas y la correspondiente autorización paterna.

Asimismo, recuerdan que durante estos 36 años nunca se ha producido ningún incidente y que el cuerpo de bomberos ha seguido varios años la prueba tanto por tierra como desde el canal. En este escrito recalcan que cumplen todos los requisitos exigidos por las diversas administraciones. Uno de los últimos ha sido la inscripción previa de personas y embarcaciones que navegarán este día. "Ya podemos aportar más de 95 embarcaciones y 223 participantes inscritos con nombre, apellidos, DNI y edad", recalcan.

Respecto a que se realice la actividad con navegaciones de fabricación propia, dicen que están abiertos "a recibir todas las embarcaciones homologadas que desde las diferentes administraciones públicas puedan poner a disposición de la organización". Asimismo se comprometen a que todos los participantes dispongan de chaleco salvavidas y ponen a disposición de Protección Civil sus sedes y salones de actos para que informen directamente a los participantes sobre los riesgos potenciales en los tramos más peligrosos. Para finalizar recuerdan que existen otras pruebas de características similares como la TranSegre y la Bajada Miranda de Ebro.