Colgado en la calle por una avería de ascensor

Jesús Luis Domínguez tiene 61 años y una gran invalidez desde hace seis años, cuando un tumor en la médula le dejó insensibilizado e inmóvil de pecho para abajo. Se desplaza en silla de ruedas y vive con su mujer, Clara Pinilla, en un primer piso de la Vía Hispanidad de Zaragoza. Sin embargo, desde que volvió este lunes de vacaciones no ha podido acceder a su vivienda porque el ascensor de su bloque lleva estropeado desde el sábado.

De forma que el matrimonio ha pasado la noche en un hotel y este martes siguen intentando que la empresa encargada del mantenimiento del ascensor les dé una solución.

Debido a su situación física, Domínguez depende por completo del ascensor. Él mismo cuenta que para poder llegar hasta su casa sin elevador, necesitaría como mínimo a otra persona para ayudar a su mujer a alzar la silla por la escalera, pero tampoco creen que esa sea la forma de arreglar el problema pues una vez arriba, se quedaría atrapado en casa.

"Cuando llegamos el lunes de vacaciones vimos carteles de que el ascensor estaba siendo reparado, pero al llamar a la empresa responsable sus operadores nos dicen que están esperando a que les llegue una placa que falta para poder arreglar la máquina, pero no nos confirman cuándo ocurrirá eso", critica Domínguez desde su portal.

"La única solución que nos dieron el lunes es que volviésemos a llamar el martes para ver si había llegado la placa que falta y hoy llevamos aquí desde las nueve de la mañana y no nos dicen nada, les da igual que nos quedemos en la calle. Ayer nos tuvimos que ir a un hotel y hoy nadie nos asegura a nosotros que esto se vaya a solucionar", denuncia.

Desde Schindler, la empresa responsable del mantenimiento de ese ascensor, aseguran que, de momento, los plazos entran dentro de la normalidad. "La incidencia saltó a través de una vecina que llamó el sábado a las 10.43. El técnico se presentó allí a las 11.52 y comprobó que estaba estropeada la placa de la maniobra, por lo que solicitó ese mismo día el recambio. Los técnicos no tienen todas las piezas para todo tipo de averías en su furgoneta y todo tiene unos procedimientos. Tres días, teniendo en cuenta que estaba el fin de semana de por medio, es algo normal" intentan aclarar.

Además, la empresa asegura a HERALDO que, "salvo sorpresa", hoy mismo estará allí la pieza y será instalada. Aunque matizan: "si pasara algo, mañana a más tardar".

El enfado de Domínguez y su mujer, más que por los plazos, viene por la falta de comunicación con ellos y de soluciones por parte de la empresa. "No hemos conseguido hablar con ningún responsable en ningún momento, a nosotros no nos han dado plazos y además no nos ayudaron a buscar otra solución sabiendo que íbamos a quedarnos en la calle", comenta este zaragozano con la esperanza de que finalmente sea solucionada hoy la avería y poder volver a casa tras sus vacaciones.