Polémica por la solicitud de licencia para un circo con animales salvajes en Zaragoza

Después de cuatro años sin que en Zaragoza se hayan organizado circos con animales y pese a que la ordenanza municipal lo prohíbe, el Ayuntamiento acaba de recibir una solicitud para instalar uno de estos espectáculos en el parquin del centro comercial de Plaza Imperial entre el 28 de septiembre y el 27 de octubre. Urbanismo la está estudiando jurídicamente, pero la posible instalación suscitó polémica con duras críticas de ZEC y Podemos, que dijeron que en estos recintos hay "maltrato animal" y que si se diera licencia se "incumpliría la ley".

Según el blog Circo y más, entre el 28 y el 27 de octubre se estrenará el espectáculo Zoorprendente, impulsado por el empresario valenciano Eduardo Belltall. Las entradas están a la venta en la web Atrápalo por un precio de 7 euros, donde se publicita "un espectáculo esmeradamente seleccionado con razas, fieras y sensaciones del panorama circense mundial". Se informa de que habrá "tigres, bailarinas, acróbatas, camellos, magos, caballos, payasos y muchas atracciones más".

La propuesta no tiene licencia todavía, según aclaró el Área de Urbanismo, que señaló que hay solo una solicitud para empezar los trabajos de instalación a partir del 10 de septiembre. Recordó que la petición contraviene la ordenanza municipal, que fue modificada en 2018 para prohibir los circos con cualquier tipo de animal.

Ahora bien, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó que la instalación de circos con animales en Zaragoza "no es una cuestión que jurídicamente esté clara", dado que la ordenanza municipal entra en "colisión" con la ley autonómica y con la jurisprudencia. Citó que, en otras ciudades en las que se ha producido una controversia similar, los tribunales han atendido las pretensiones de los empresarios circenses, dado que se trataba de una competencia autonómica, no local. Pero Serrano expresó la necesidad de extremar "la prudencia", dado que existe una norma municipal que prohíbe expresamente los circos con animales, aspecto que no fue recurrido por la DGA.

La ley de Protección Animal de Aragón se modificó en febrero de este año precisamente para prohibir "la utilización de animales de especies pertenecientes a la fauna silvestre en espectáculos circenses". La cuestión es qué se considera fauna silvestre. Fuentes del Gobierno de Aragón se remitieron a la Ley de Sanidad Animal, en la que se explicita que es "el conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre en el territorio nacional". En el Ayuntamiento indicaron por tanto que solo estarían prohibidos los espectáculos con animales autóctonos, no aquellos en los que haya ejemplares exóticos como un tigre o un elefante.

Pese a esta circunstancia, Serrano insistió en que "no se ha tomado ninguna decisión", que se adoptará la próxima semana en función de los informes jurídicos municipales. También expresó su malestar por la "imprudencia" de los promotores del espectáculo al poner a la venta las entradas sin contar con la preceptiva licencia municipal.

Críticas de ZEC y Podemos

A la espera de la decisión de Urbanismo, ZEC anunció que acudirá a los tribunales para pedir la paralización del espectáculo si el gobierno de PP-Cs lo permite, dado que en su opinión se incumpliría la normativa local y autonómica. "Los espectáculos de este tipo suponen un sufrimiento para los animales y entendemos que con maltrato no hay diversión", afirmó el edil de ZEC Alberto Cubero.

El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, calificó el circo de "ilegal" y aseguró que "se estaría produciendo un grave quebranto de la ley y se estarían cometiendo varios delitos graves". El grupo municipal de Podemos-Equo alertó además a la ciudadanía zaragozana de que no adquiera entradas para ese espectáculo que según su opinión en ningún caso se va a celebra. "No vamos a permitir otra vez el maltrato animal", dijo Rivarés.

"La ordenanza municipal no es legal"

El empresario Eduardo Belltall dijo que tiene vendidas más de 2.000 entradas y afirmó que su actividad es legal, negó que exista ningún maltrato y recordó que todos los animales cuentan informes veterinarios, reciben inspecciones del Seprona de la Guardia Civil y cuentan con toda la documentación animal. "La ordenanza municipal no es legal. Un ayuntamiento no tiene potestad para regular una actividad de circo", afirmó Belltall, que se remitió a la ley autonómica, los informes jurídicos de la Federación Española de Municipios y la jurisprudencia.