Valdespartera teme que el Espacio Zity vuelva a ser el único macroespacio de las fiestas

Con las fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina, la preocupación de los vecinos de Valdespartera va ‘in crescendo’. A la espera de conocer si el Ayuntamiento de Zaragoza concede los permisos a las carpas de Puerto Venecia y el Parque de Atracciones, solo hay confirmado un macroespacio de ocio nocturno, el Espacio Zity de Valdespartera. Ante la ausencia, por segundo año consecutivo, del Parking Norte, los colectivos del barrio temen que las fiestas vuelvan a centralizarse en sus calles.

Ante esta perspectiva, la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera ha demandado hasta en dos ocasiones una reunión con Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza. Su objetivo es conocer el plan del consistorio en materia de movilidad, seguridad, limpieza e impacto acústico, para minimizar, en la medida de lo posible, las molestias que sufren los vecinos del barrio año tras años. “Todos los años nos reunimos a mediados de julio para planificar los servicios y el plan de choque de los Pilares, pero estamos a finales de agosto y todavía no tenemos ningún tipo de información”, señala Adolfo Lahoz, presidente del colectivo vecinal. “Queremos ver con qué herramientas lo van a afrontar y coordinarnos entre la Asociación de Vecinos, la Junta y el Ayuntamiento. Estamos preocupados porque es algo que hay que planificar”, comenta.

Desde el consistorio zaragozano lanzan un mensaje de tranquilidad a los vecinos y aseguran que, como en anteriores ocasiones, se concretará un encuentro con ellos para brindarles toda la información acerca de los dispositivos previstos para las fiestas. No obstante, recuerdan que el año pasado, dicha reunión se produjo el 20 de septiembre y no antes. Según fuentes del Ayuntamiento, la Junta Local de Seguridad no se reunirá hasta principios de septiembre, por lo que el encuentro con los vecinos se celebrará más adelante. “Entendemos su inquietud, pero habrá una reunión”, confirman. Además, garantizan que “se trabajará en los puntos en los que el año pasado se detectaron ciertos problemas” y que se tendrán en cuenta todas las opiniones de los representantes de Valdespartera.

Desde el colectivo ha vuelto a manifestar que se niegan “en rotundidad” a que el Espacio Zity esté instalado en Valdespartera, y se muestran inquietos porque desconocen si va a ser o no el único recinto de estas características que haya en las fiestas. “El año pasado hubo una gran coordinación entre todos y logramos reducir su impacto, pero es que no se trata solo de la semana de las fiestas, las posteriores también hay eventos. Hay que pensar a largo plazo en cómo afecta esto a los vecinos del barrio que se quedan durante el Pilar y que además trabajan”, apunta el presidente.

Además, aseguran compartir objetivos con otros colectivos y asociaciones de vecinos, como las de La Paz, Torrero y Parque Venecia, que hace poco se manifestaron en contra de la instalación de dos carpas con capacidad para más de 10.000 personas en Puerto Venecia. “Como ellos, queremos cambiar el modelo de la fiesta, pero no podemos caer en un agravio comparativo porque Valdespartera tenga el tranvía”, afirman.

En este sentido, en cuanto al transporte público que une el recinto ferial y las carpas con otros puntos de la ciudad, Lahoz reconoce que se producen grandes aglomeraciones y que en las horas punta es complicado entrar y salir del barrio. No obstante, confían en que como ya sucedió el año pasado, vuelva a implantarse la línea V4 que daba soporte en paralelo a la línea 1 del tranvía. “Desconocemos si se van a poner convoyes dobles, como ya se ha estado probando”, dicen desde la asociación, cuyo fin último es que desaparezca el ferial. “Queremos que se cumpla el Plan General de Ordenación Urbana y se construya el parque Libro de la Selva”, afirman.

En la misma línea se manifiestan desde la Plataforma de Afectados por el Ferial de Valdespartera, que reclama que esta zona del barrio, en la que apenas hay sombras, se convierta en “un pulmón verde para toda la ciudad”.

Este colectivo, que nació el año pasado y cuenta con más de 350 miembros, recuerda que a la carpa de Espacio City tan solo la separa de las casas una calle, y que la suciedad del botellón y los comportamientos incívicos se dejan ver por todo el barrio. “Quienes viven más cerca se encuentran vómitos, orines, heces, preservativos, compresas y tampones. Se meten en las comunidades a beber y han roto puertas de locales”, aseguran desde la plataforma. Nunca han llegado a entender cómo en 2006 se tomó la decisión de trasladar el ferial a Valdespartera, cuando “ya se sabía que iban a construir viviendas” y era cuestión de tiempo que los vecinos llegaran al barrio. “Nos sentimos ninguneados por todos los ayuntamientos”, apuntan.

Y es que, pese a que las fiestas del Pilar tan solo duran unos días, sus efectos se dejan notar durante todo el año. “Todos los cascos de cristal que se rompen se hacen añicos y son muy difíciles de recoger. Todavía hay restos en el barrio de las fiestas pasadas, y año tras año hay más. Esto es acumulativo”, lamentan.

“Intentaremos que no se prorrogue el contrato 2020-2021”

La única esperanza de la plataforma es que el Espacio Zity sea trasladado a otro lugar de la ciudad, algo por lo que continúan luchando. “Intentaremos que no se prorrogue el contrato 2020-2021”, aseguran.

Por el momento, seguirán trabajando de forma coordinada con la asociación de vecinos para recabar denuncias durante las fiestas, pese a que saben que muchos residentes deciden no interponerlas. “Mucha gente ve que las denuncias no sirven y se desaniman. La policía disuade y multa muy poco. En general, parece que en Pilares está todo permitido”, concluyen indignados.