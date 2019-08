El arreglo de dos kilómetros entre Olvés y Maluenda acumula ya 12 años de retraso

Cinco kilómetros de los siete que tiene la carretera entre Olvés y Maluenda se arreglaron en 2007. La Diputación de Zaragoza destinó entonces 612.500 euros al acondicionamiento de la primera fase de esta vía provincial. Quedaron pendientes dos kilómetros que, más de 12 años después, siguen esperando una intervención.

Y mientras, los problemas para los conductores que transitan por esta carretera se suceden. Según denuncia un vecino de Olvés, Adolfo Leciñena, "hay tramos en los que solo cabe un vehículo, el firme está en mal estado, no hay arcén y existen curvas sin visibilidad, con el peligro añadido de que a ambos lados hay acequias cubiertas por la maleza".

El martes pasado, un camión de la basura se salió de la calzada en el tramo que está sin acondicionar. Un accidente que, según recordó la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero, "no es la primera vez que ocurre". Ustero, diputada provincial por el PP, circula varias veces al día por esta carretera, y es consciente del riesgo que entraña para los conductores. Desde el Ayuntamiento se han enviado varias cartas a la institución provincial reclamando una solución: "Conocen la situación en la que se encuentra y que necesita un arreglo. Se hizo un proyecto hace tiempo. Hay presupuesto comprometido, pero no del todo cerrado".

En su opinión, "es un problema porque se quedó a medias". Se actuó en cinco kilómetros, pero no se arregló un tramo en el término de Maluenda ni en la entrada a Olvés. Para Leciñena, "por diversas razones, unos 2 kilómetros de la segunda fase de esta carretera no se completaron. La vía tenía que haber estado terminada hace 12 años, pero no se ha hecho ni mantenimiento".

La responsable local de Olvés (localidad de 112 habitantes) añadió que se trata de una carretera bastante transitada, tanto por el autobús de los niños y jóvenes que van al colegio y al instituto a Calatayud, como por vehículos particulares y camiones. Destacó el movimiento que genera la producción de almendras o de cerezas: "Somos pequeños, pero la carretera está en condiciones pésimas. Deseo que su arreglo salga adelante, porque es necesario".

Desde la DPZ, Fernando Munilla, coordinador del Área de Gestión de Servicios y Desarrollo Municipal, explicó que la red provincial suma más de mil kilómetros de carreteras, y se renueva una media de 20 kilómetros por año. El objetivo para el mandato 2019-2023 es "revisar todos los proyectos para establecer prioridades" en cuanto al arreglo de las vías.