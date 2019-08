Un grupo de vecinos de Alhama de Aragón ha rescatado este domingo por la tarde un buitre que se encontraba "deshidratado" y "desorientado" en la urbanización Francisco Goya, a las afueras de la localidad zaragozana.

Al parecer, el animal ha sido visto por primera vez en torno a las 16.00 y, a partir de ahí, unas siete personas se han implicado en los cuidados, dándole agua y carne.

“Hemos llamado al 112 varias veces y nos han dicho que no insistamos porque no van a venir. También hemos probado a llamar a la Guardia Civil para que den aviso al Seprona y nos han dicho que en 24 o 48 horas podrían pasar por aquí”, explica Joaquín Antón, uno de los vecinos que está intentando que el ave no desfallezca.

“Si nadie colabora con nosotros, intentaremos que el buitre se recupere en la medida de lo posible y después lo llevaremos al monte. Aquí hay carreteras próximas y corre serio peligro de ser atropellado”, concluyó Antón, “sorprendido” por actitud de la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que se han recibido llamadas en el 062 y en el 112, y que han comunicado a los vecinos que no hay patrullas del Seprona disponibles en las proximidades de Alhama de Aragón, de forma que deberían ser los Agentes para la protección de la Naturaleza quienes se hicieran cargo de la incidencia.