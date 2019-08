Los barrios de Tauste reciben luz gracias a generadores pero preocupa la falta de suministro a granjas

Los operarios de Endesa y REE trabajan intensamente desde este viernes por la tarde para restablecer el servicio eléctrico en la zona afectada por la tormenta que causó importantes daños en las redes del término municipal de Tauste. Desde las 19.00, el fuerte viento causó el colapso de al menos 23 torres, siete de ellas de la línea de alta tensión de Red Eléctrica de España, que cayeron sobre la red de Endesa que alimenta a los barrios Sancho Abarca y Santa Engracia, al complejo de viviendas del Santuario de Sancho Abarca y a la hospedería así como a una treintena de explotaciones ganaderas que salpican la zona.

Dos generadores ofrecen suministro desde esta madrugada a los dos barrios y se utiliza un tercero para suministrar al conjunto de viviendas y a la hospedería del Santuario de Sancho Abarca. No obstante, la preocupación se centra hoy en las explotaciones ganaderas que no disponen de estos grupos electrógenos.

También quedó bajo el amasijo de hierros una parte del tendido de evacuación del parque eólico instalado junto al Santuario. La zona más afectada se encuentra situada en el denominado Camino del Pantano, las proximidades del puente del Arba y cruza hasta la Cabañera Real.

Los cables de los tendidos se encuentran atravesados sobre la carretera de los barrios que permanecer cortada y los numerosos caminos de la zona. La autonómica A-1208 está cerrada al tráfico desde el viernes por la tarde, y la previsión es que se pueda restablecer la normalidad en unas horas.

"Esta mañana están trabajando en la instalación de tomas de tierra para poder cortar el cableado en la línea de Redesa y calculan en antes del mediodía se cortaran los cables para que Endesa entre y pueda restablecer el suministro y se pueda abrir la carretera a los barrios. El Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración para mediar con los propietarios de las parcelas afectadas por el paso de los equipos de reparación a partir del lunes, los agricultores recibirán una compensación por los daños en las cosechas", señala el alcalde, Miguel Ángel Francés, que está pendiente de las afecciones causadas por la tormenta.

El alcalde señala que desde ayer las llamadas de los vecinos de los barrios han sido constantes así como las de los propietarios de las granjas. "Hay granjas que tenían generadores y otras que no. La preocupación es grande porque todo en estas instalaciones depende del suministro eléctrico. Sabemos que hay algún animal muerto, placas que volaron, y alguna cubierta afectada por la tormenta. Fueron diez minutos pero muy intensos y el amasijo de hierros es impresionante". Los técnicos explican que se ha producido un efecto dominó en el tendido. El cable ayuda a sostener el equilibrio entre las torres , el fallo de una conlleva el colapso de las siguientes".

Meses para reconstruir las torres

Las fuertes rachas de viento que se registraron el viernes por la tarde derribaron nueve torres de la Red Eléctrica de España (REE) y otras catorce de Endesa, además de varias de una línea de alta tensión de evacuación de parques eólicos de la zona. El delegado regional de REE, José Ignacio Lallana, ha explicado que técnicos de ambas compañías "trabajan de manera coordinada para restablecer los servicios".

Lo inmediato es proceder al corte de los cables que cruzan la carretera, y es necesario tomar todas las medidas de precaución necesarias para no sufrir riesgos. "Hay que instalar tomas de tierra y quitar la tensión de los cables para poder cortarlos y despejar la carretera", adelanta.

Tanto REE como Endesa aseguran que los trabajos para restablecer la normalidad en la zona y reconstruir las torres se prolongarán durante meses. Las torres de REE corresponden a una gran línea de alta tensión de 400 kilovatios que da servicio a la línea Magallón. Abarcaría un tramo de 3,6 kilómetros. No afecta sin embargo al suministro particular. Por su parte, la caída de las torres de Endesa, que suministran directamente a la población, sí dejó sin luz en un primer momento a un centenar de viviendas de los barrios de Tauste y alrededor de unos 500 vecinos se vieron afectados por el corte en Santa Engracia y Sancho Abarca. Desde Endesa han asegurado que tras la conexión de los grupos electrógenos los clientes no notan la diferencia, y la previsión es intentar conectar la línea a alguna red alternativa. Empezarán ya los trabajos para planificar la reparación de los tendidos, que se prolongarán durante varias semanas.