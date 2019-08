El vandalismo afea dos zonas infantiles de Montecanal y Santa Isabel

Dos zonas infantiles de los barrios de Montecanal y Santa Isabel han sufrido, con una diferencia de tan solo dos días, varios actos vandálicos que ya han sido condenados tanto por colectivos vecinales como por particulares. Las pintadas con espray, en el caso de Santa Isabel, y la rotura de varias vallas de madera y columpios en Montecanal, han indignado a quienes acuden a diario a estas zonas, que apelan al civismo de sus convecinos.

En Montecanal, el objetivo de los vándalos fue el parque del Conocimiento, ubicado justo detrás de la calle de Martín Díez de Aux. Durante la noche del sábado, uno o varios individuos se dedicaron echar abajo el perímetro de la zona de juegos y también algunos columpios. Además, llenaron de suciedad el potrero y la zona infantil. Fue la propia presidenta de la Asociación de Vecinos Los Sauces de Montecanal, Consuelo Andrés, la que se encontró con el destrozo el domingo por la mañana. El colectivo, que no ha tardado en denunciar lo sucedido a través de las redes sociales, afirma sentir “vergüenza” y reclama que se tomen medidas para que escenas así se vuelvan a repetir. “Esto ha sido a patada limpia. Hay diez vallas rotas, y columpios destrozados”, lamenta Andrés.

El parque del Conocimiento se dotó de una pista de fútbol y aparatos de gimnasia al aire libre, precisamente, para suplir la falta de instalaciones deportivas en la zona, por eso desde el colectivo no entienden que “con lo que cuesta conseguirlas, hagan estos destrozos”.

La asociación teme que detrás de estos actos vandálicos pueda estar la ingesta de alcohol, ya que aseguran que en verano muchas pandillas acuden hasta ese parque o hasta el de la Palabra, donde se encuentra el lago, para hacer botellón. “Entendemos que la gente se reúna, pero no que vandalicen los parques así”, comentan. Esa misma madrugada, quienes allí bebieron se dedicaron a romper las botellas de cristal generando grandes cantidades de suciedad. “Estaba todo lleno de cascos, y eso que hay papeleras y dos contenedores enormes”, explican desde la asociación, que ya ha tramitado una queja a través del servicio web de sugerencias del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para evitar que algo así vuelva a suceder, el colectivo plantea pedir la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona. “El día que pase algo como esto, se visionan para tratar de dar con los culpables. Y si no, ahí estarán para disuadir a los vándalos”, explican.

La entidad vecinal también reclamó hace unos meses la colocación de bancos en la zona oeste del parque, así como hacer una zona vallada para la suelta de perros.

Pintadas de mal gusto en Santa Isabel

Dos días antes de los destrozos en el parque del Conocimiento, aparecieron en la zona infantil de la Z-40 de Santa Isabel varias pintadas de mal gusto, entre ellas una esvástica. Junto a los columpios también aparecieron varias latas de refresco e incluso un excremento.

La Asociación de Vecinos Gaspar Torrente de Santa Isabel asegura haber tenido conocimiento de lo sucedido a través de las redes sociales, aunque no han recibido ninguna queja formal al respecto. “Es la típica gamberrada. Hay más parques en Santa Isabel y esto no suele pasar”, comentan desde la entidad. No obstante, reconocen que esta vez “se han pasado un poco más de lo normal”, amparados, quizás, por lo aislado de la zona. “Está algo escondido. Si no pasa gente por ahí, nadie les ve. No es como otros parques y plazas que están en el núcleo urbano”, apuntan.

Algunos residentes señalan que, por las noches, en este parque se juntan un grupo de jóvenes que ya han causado más de una molestia. “Se dedican a beber, oír música y fumar”, cuenta una vecina. “La Policía ha venido varias veces, pero no sirve de nada. Tanto, que los vecinos ya no llaman porque están desesperados”, apunta.

Este parque fue inaugurado hace escasamente unos meses, y forma parte de la primera fase de conexión peatonal sobre la Z-40. En próximas fases está prevista la construcción de una rampa para carritos y personas con movilidad reducida, aunque los vecinos también demandan la instalación de papeleras y una fuente de agua potable.