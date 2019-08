PP-Cs prevé pedir más créditos para sentencias que los 27 anunciados

El alto volumen de sentencias judiciales, especialmente por revisiones de precios, obligará salvo sorpresas a solicitar al Fondo de Impulso Económico (FIE) más préstamos de los inicialmente previstos. Si el anterior gobierno dejó un margen de 27 millones de euros para la captación de créditos, la previsión del gobierno actual es que sean más. La cifra no está cerrada a la espera de que los servicios técnicos hagan todos los sumatorios. El Área de Hacienda del Ayuntamiento tiene hasta el 13 de septiembre para cerrar la cantidad.

Hay que tener en cuenta que a los 25 millones de euros pendientes de las revisiones de precios de FCC y Avanza habrá que sumar otro tipo de procesos judiciales, como expropiaciones, plusvalías o reclamaciones patrimoniales. En función de la cifra que se solicite, el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que analizar el impacto de los créditos del FIE en la deuda municipal, que tras la imputación de 189 millones de euros del tranvía, está situada en el 116% de los ingresos corrientes, por encima del 110% legal.

Esto implica que el Ayuntamiento de Zaragoza no cumpliría el plan de reducción de deuda que fijó el anterior gobierno de ZEC, que además se había mostrado convencido de que no sería necesario solicitar los 27 millones al FIE, sino que solo habría que pedir alrededor de 10. Por otro lado, el Consistorio no podrá acudir a los bancos para cuadrar los presupuestos del próximo año por el incumplimiento de ratio de deuda, hecho que complicará unas cuentas que incluyan un aumento inversor significativo.

El FIE ha sido la principal fórmula de pago de condenas judiciales en los últimos años. Nada más llegar ZEC al gobierno en 2015 solicitó 45 millones de euros para atender distintos fallos judiciales heredados de la época del PSOE. En 2016 no pudo acceder y en 2017 solicitó 33 millones de euros. Finalmente solo pudo acceder a 21 millones de euros, que se destinaron a pagar deudas con la concesionaria del bus urbano. En 2018 se previeron 10,5, pero al final no se dispuso de ellos.

El Ayuntamiento quería pedir 13 millones de euros al FIE este año, pero finalmente la imputación de los 189 millones de la deuda del tranvía disparó la ratio de endeudamiento y lo impidió. La aprobación del plan de reducción de deuda en mayo permitió reabrir esta vía de financiación.