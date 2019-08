La asignación de un sueldo a la alcaldesa de Gallur desata las críticas de la oposición

La asignación de un sueldo a la alcaldesa de Gallur, la socialista Yolanda Salvatierra, ha desatado las críticas de los grupos de la oposición, PP y CHA. El acuerdo adoptado en el pleno del 25 de julio estableció una retribución de 28.854,92 euros brutos anuales en 14 pagas por la dedicación exclusiva de la alcaldesa y de 5.800 € para la dedicación parcial de la concejal de Empleo, Industria, Fomento y Urbanismo, María Pilar Capdevila. En este caso corresponde a la aportación de la DPZ y que los últimos cuatro años recibió la regidora.

La oposición considera "injustificado" que la alcaldesa disponga de un sueldo. "Desde CHA defendemos que alguien que ya tuviera sueldo en su trabajo, y tenga que acogerse a una excedencia para desempeño de cargo público, tenga sueldo pero no que nadie venga al Ayuntamiento a ponerse un sueldo que no tenía antes de entrar en el mismo", dijo Javier Estela, que califica la cantidad de "desorbitada". Además, dijo, la convocatoria del pleno no se publicitó de la forma habitual. Con él coincidió el edil del PP, Juan Ignacio Mateo: "No nos consta que ni la alcaldesa ni la teniente de alcalde hayan dejado un puesto de trabajo". En su opinión, "no es el momento más oportuno ya que el Ayuntamiento ha incumplido el techo de gasto para 2018 y va a tener que hacer un ajuste el próximo año".

El grupo socialista salió al paso de las críticas con un comunicado en el que defiende que la cantidad que recibirá la alcaldesa es inferior a la cuantía máxima prevista por la normativa reguladora de las Bases del Régimen Local que "permite que los miembros de las corporaciones locales sean retribuidos por el ejercicio de su cargo con el límite máximo total de 41.416,06 euros", para municipios de 1.000 a 5.000 habitantes. Puntualizó además que la normativa permite establecer un máximo de dos miembros en las corporaciones locales con dedicación exclusiva y parcial.

El PSOE pide que "se dejen de poner en duda ciertos aspectos relativos a la legalidad del acuerdo adoptado y no se hagan más comentarios de carácter personal o al margen de aspectos de contenido concreto del acuerdo, que puedan referirse al ámbito personal de miembros de la corporación" y advierte que, en caso contrario, "se estudiarán las acciones y medidas legales oportunas".

La oposición ha hecho también piña para rechazar la subida acordada para las dietas por asistencia a pleno y comisiones, que según el PSOE habían permanecido congelados y se han situado en el mismo nivel que el de municipios próximos, según el portavoz socialista, Carlos Gracia.

CHA y PP lamentaron que se les haya dejado sin responsabilidades de gestión algo que, dijeron, "nunca se había dado en los últimos 24 años de historia política en nuestro Ayuntamiento". El PSOE tiene 8 concejales (el pasado mandato eran 4), mientras que las otras dos formaciones han perdido dos ediles cada uno, quedando el PP con 2 ediles y CHA con 1.