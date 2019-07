San Roque y los muñecos de capea: una tradición de cartón, corcho e imaginación

Corcho, cartón, papel de periódico, pintura y, cómo no, dosis de imaginación. Estos son los componentes que han utilizado los participantes en el Concurso de Muñecos de Capea de las fiestas de San Roque de Calatayud. Se trata de uno de los actos con más arraigo y uno de los que definen el programa de fiestas. "Son figuras hechas generalmente con cartón o corcho que en la tarde del 16 de agosto se bajan al ruedo del coso de Margarita y se hace una suelta de vaquillas", explica el presidente de Interpeñas, Gerardo Bernal. "Hemos querido darle más importancia y por eso se ha aumentado el número de premios, para animar a la participación", argumentaba.

Así, este año en la arena de la plaza bilbilitana coincidirán desde Pablo Iglesias a Harry Potter, pasando por Mr. Potato, Simba o Doraemon y referencias al independentismo catalán o a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Pero entre todos ellos el que se ha alzado con el primer premio tiene una referencia local: representa a Santi, integrante del reconocido dueto musical Los Gandules, y ha sido realizado por Iván Gómez, natural de Alicante y vinculado al mundo de las fallas.

Que este año la participación haya sido tan nutrida –se han reunido un total de 24 figuras– se explica principalmente por la celebración de un taller para confeccionarlas, a cuyo frente ha estado Manuel Benedí, que ha participado durante los últimos 15 años. "Había caído la participación y esta es una forma de crear cantera, porque el taller ha estado abierto a todos los públicos, pero lo que más ha habido es gente joven", detalla Benedí. Así, ese espacio se fue desarrollando desde Semana Santa hasta principios del pasado mes de julio.

Destacado El patrimonio de Calatayud más allá de los tópicos

Trayectoria

En su caso, según pone de manifiesto, también ha participado, elaborando la figura del dictador español, que ha recibido un reconocimiento por su componente crítico. Echando la vista atrás, Benedí recuerda algunas de sus obras anteriores, donde ha reflejado temas polémicos, con personajes políticos o historias relacionadas con la crisis económica. Entre ellas hizo un Obélix cargando con un menhir por el que subían varios peñistas (en una alegoría a la romería de San Roque) y un Donald Trump sentado sobre una taza de váter.

"Es algo que no haces por dinero, porque no lo compensarías", subraya Manuel Benedí. En este sentido, defiende el trabajo que lleva a cabo:"Lo hago por satisfacción personal, y porque la tradición no se pierda".

-Consulta aquí otros pueblos de Aragón en fiestas.