Un residente del Servet logra el 'Mejor caso Clínico' de la Liga 2019 de Cardiología

El residente de Cardiología del Servet, Javier Jimeno Sánchez, ha ganado el Mejor caso clínico de la Liga 2019, concurso auspiciado por la Sociedad Española de Cardiología a nivel nacional, por el caso clínico 'El profesor que no podía escribir', título que resume el complicado proceso de un paciente que sufrió una endocarditis infecciosa poco común y muy compleja y cuya sospecha de diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad en equipo permitió un final feliz.

El profesor, de mediana edad, con cansancio de días atrás y fiebre, llegó a Urgencias porque no pudo escribir en la pizarra. Era incapaz de mover su brazo correctamente. Un escáner craneal permitió comprobar que tenía afectación cerebral pero, qué le había causado ese problema que le impedía la escritura, cómo se le había desarrollado ese daño en el cerebelo. Los especialistas plantearon numerosos interrogantes y realizaron diversas pruebas en busca de respuestas, pero no era fácil. No se identificaba ningún germen en las muestras recogidas y el daño neurológico exigía cautela.

Un caso muy ilustrativo

"En nuestra opinión, es un caso muy ilustrativo que requiere una importante sospecha diagnóstica, con una etiología de endocarditis poco común y unas imágenes de estudio radiológico muy llamativas", explica Javier Jimeno Sánchez. El doctor Jimeno era residente de segundo año cuando llegó este caso a Urgencias del Servet. Acompañaba a la cardióloga Ángela Juez y fueron siguiendo todas las pistas hasta dar con el diagnóstico acertado.

"Inicialmente no podíamos saber qué pasaba pero "vas tirando de la cuerda", vas enlazando todo y al final concluimos con el diagnóstico de endocarditis, una infección a nivel de válvula del corazón identificando finalmente un microorganismo del grupo HACEK como agente causal", recuerda. "Pero es un diagnóstico que se logra a los días, cuando vas teniendo resultados de todas las pruebas, de la ecografía, de los cultivos de la sangre y en colaboración con otros servicios ", explica.

El profesor requirió tratamiento antibiótico y quirúrgico. Y el residente ayudó a recoger toda la información, analizarla, extraer conclusiones, redactarla, presentarla y... ha ganado el caso. Jimeno extrae de esta experiencia diversas conclusiones de aprendizaje, si bien destaca dos: el manejo de los tiempos y la necesidad de, como insisten las guías de práctica clínica, disponer de equipos multidisciplinares, lo que los cardiólogos denominan endocarditis team.

La asistencia a este enfermo partió de Atención Primaria y en el Hospital requirió la implicación de nueve servicios: Cardiología, que llevó el mayor peso, Cirugía Cardiaca, Neurología, Microbiología, Oftalmología, Radiología, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Urgencias y Cirugía Maxilofacial. Este último extrajo la muela sospechosa de ser el origen de la infección que atacó la válvula cardiaca.

El manejo de los tiempos

"El manejo de los tiempos también fue especialmente complicado", indica. "El paciente estaba regular de estado general y nos hubiera gustado operar cuanto antes, pero, debido al tipo de complicaciones a nivel cerebral que sufría, la evidencia nos decía que teníamos que esperar. La situación era difícil pero había que aguantar un poco el tirón, operaron a las cuatro semanas y fue todo bien", resume. "Íbamos evaluando los cambios día a día, ya que si hubiese surgido una complicación importante podríamos haber tenido que modificar nuestro plan inicial", asegura.

La Liga de los Casos Clínicos es un concurso online de la Sociedad Española de Cardiología abierto a la participación de todos los profesionales de la salud interesados en la práctica clínica. La Liga se desarrolla durante cinco meses y hay finales por equipos e individuales. Se utiliza un formato atractivo, competitivo y divertido pero con rigor científico.

El caso ganador 'El profesor que no podía escribir', presentado por Javier Jimeno Sánchez lleva además la firma de los cardiólogos Ángela Juez Jiménez, Carlos Rubén López Perales y María del Rosario Ortas Nadal (jefa de Servicio de Cardiología del Servet, como coautores.