Cerca de 30 trenes con destino o salida en Zaragoza han sido cancelados por la segunda huelga de Renfe de este verano

La segunda huelga de Renfe del verano ha llegado este miércoles a Zaragoza, ya que cerca de 30 trenes con destino o salida en la capital aragonesa serán cancelados a lo largo del día. Los trayectos en AVE a Barcelona, Madrid y Sevilla en sus horarios más demandados han sido los principales damnificados, aunque también se han cancelado varios cercanías con destino Casetas o Miraflores y regionales a Huesca.

La jornada ha comenzado tranquila, ya que la huelga está convocada entre las 12.00 y las 16.00 y entre las 20.00 y las 00.00, aunque a las pocas horas se ha podido observar la crispación en los pasajeros que perdían su viaje. “Esto es una vergüenza. Nosotros no tenemos la culpa”, manifestaba una señora afectada por los paros. “Los trabajadores tienen derecho a luchar por sus derechos, pero no comparto que perjudiquen a un tercero. Tendrían que quejarse a Fomento, bloquear sus oficinas… lo que sea. Pero nunca ir en contra de los que no tenemos la culpa”, señalaba un pasajero.

“La solución que ofrece la empresa consiste en reubicar a los viajeros en otros trenes haciendo una modificación en los billetes intentando minimizar todo lo posible los daños”, afirman desde Renfe. “A mí me han pasado al siguiente en un asiento de clase preferente, por lo que he tenido que pagar la diferencia”, ha explicado una viajera. Sin embargo, a otra que ha llegado con bastante tiempo de antelación a su tren, se le ha podido reubicar en el anterior.

Aunque los horarios de los trenes cancelados aparecen en la página web de Renfe, es preciso recordar que durante este miércoles, los convoyes con destino Barcelona de las 17.46, 20.06 y 20.46 no saldrán de la estación Delicias. Tampoco lo harán los que viajan a Madrid a las 14.51 y 16.26 ni los que llegan de Atocha de las 16.30 y 19.30. En el caso de los regionales con destino Huesca de las 14.39, 19.10 y 21.49, tampoco saldrán.

Solidaridad con los trabajadores de Renfe

Pese a que el ambiente ha sido de crispación y protesta, muchos viajeros se han solidarizado con los trabajadores de Renfe. “La huelga me parece bien porque si no se han puesto de acuerdo se tienen que reivindicar. Hay poca gente para mucho trabajo y este es un buen modo de que les escuchen”, afirmaba una pasajera en Delicias. “Esto deja en evidencia el poco caso que le hace Renfe a sus trabajadores”, apuntaba otro.