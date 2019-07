Recreacionistas y vecinos reverdecen el pasado medieval de Daroca

La Feria Medieval de Daroca, declarada como fiestas de interés turístico regional por el Gobierno de Aragón, ha alcanzado este año su vigésima edición reuniendo a darocenses y visitantes en las calles de la localidad y trasladándolos al pasado histórico de la ciudad. Hasta este domingo se extiende un programa con diferentes alternativas, entre las que hay escenas teatralizadas, visitas guiadas, espectáculos y exposiciones, además del mercado que se extiende por la calle Mayor.

Para Victoria Gimeno, de Zaragoza aunque con orígenes en la cercana localidad de Orcajo, es la oportunidad para rencontrarse con conocidos de la zona: "Venimos desde pequeñas, y tenemos amigos de aquí, por lo que aprovechamos para juntarnos". A ella le acompañaba Monserrat Aznar, también zaragozana, que reconocía que "no había venido nunca pero me está gustando mucho".

En el caso de Francisco Javier Montolio, de Daroca, valora que "hay mucha gente y están muy ambientadas, por lo que es un buen fin de semana". Con él estaba Rosana Maicas, ataviada de mora como hace desde hace 4 años para la ocasión: "Me gusta vestirme y participar, recorremos las calles y pasamos un buen rato". Soledad de Villanueva de Jiloca, había acudido con sus cuatro nietos, porque "son muy aficionados, también van a Teruel".

También en la calle Mayor estaba el Justicia de Aragón y Justicia de Honor de Daroca, Ángel Dolado, quien reconocía que desde su nombramiento en la tarde noche del viernes "estoy disfrutando mucho, desde mi designación que fue muy entrañable hasta hoy que me he recorrido toda la calle Mayor, he estado en la Colegial y la gente me va conociendo, lo que es todo un honor y un orgullo".

"Hay animación por la calle, para que disfruten de la ciudad y de los actos que se hacen", explicaba el alcalde de Daroca Álvaro Blasco. Para la concejal de Turismo, Asunción Sancho, "es un fin de semana en el que los vecinos participan, se visten, sacan puestos a la calle y tenemos representaciones como la batalla de la Guerra de los dos Pedros o la representación de La morica encantada, que es nuestra leyenda más famosa".

Asimismo Felipe Gonzalo, de la Asociación Amigos del Medievo, subrayaba que "es una de las ferias pioneras de Aragón, que quiere poner en valor el municipio, su historia y su patrimonio". Para la darocense Pilar Mesones, del puesto La oca loca dedicado a los textiles recuperados, indicaba que "soy fija en el mercado, porque la gente me conoce y aprovecha para ver mis productos".