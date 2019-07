Azcón dice que defenderá los derechos del colectivo LGTBI pero evita censurar las palabras de la concejala de Vox

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha subrayado este viernes que el equipo de gobierno PP-Cs defenderá los derechos del colectivo LGTBI pero no ha querido censurar a la concejal de Vox, Carmen Rouco, que el jueves aseguró que su despacho "está abierto a gais, lesbianas, normales, no normales". "Tenemos que resolver problemas, no crearlos", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón se ha referido de este modo a la polémica suscitada este jueves durante la comisión de Acción Social y Familia del ayuntamiento, en la que Rouco hizo sus polémicas declaraciones, que suscitaron una gran bronca con el concejal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, que además de concejal es activista LGTBIQ.

Las palabras de la edil suscitan una gran bronca con Fernando Rivarés (Podemos-Equo), que la llama "homófoba".

Azcón ha dicho que en el acuerdo de gobierno entre PP y Cs "hay una defensa de lo que son los derechos de las personas LGTBI. Es un acuerdo de 50 puntos que hay recogidos en el equipo de gobierno y eso es lo que va a defender el gobierno y yo el día del Orgullo lo explicité de la forma más clara posible", ha estimado.

En este mismo sentido, según el alcalde, "no hay duda de lo que piensa este equipo de gobierno sobre las personas LGTBI" y, de hecho, ha recalcado que se va a defender sus derechos "con toda la fuerza".

"Las personas gais, lesbianas, tienen que tener claro que en el Ayuntamiento de Zaragoza no van a tener problemas, sino todo lo contrario, vamos a intentar ayudar a que esa situación se normalice mucho más de lo que ya está porque queda camino por recorrer", ha valorado.

Pero no ha querido criticar a Rouco, dado que Vox es el partido que facilitó su investidura y es socio prioritario del gobierno PP-Cs. Preguntado explícitamente sobre si condena o considera homófobas las declaraciones de la concejal de Vox el alcalde se limitó a aseverar que las "polémicas" que se susciten entre los grupos "no van a formar parte de la acción de este equipo de gobierno".