La Policía Local ha impuesto 41 multas a usuarios de patinetes por aparcar mal desde mayo

La Policía Local ha impuesto 41 multas a usuarios de patinetes por estacionar mal en Zaragoza desde mayo, cuando se aprobó la nueva ordenanza de circulación para este tipo de vehículos de movilidad compartida. Del total de sanciones, 14 han sido de carácter leve y 27 graves, según desveló este miércoles la nueva concejal de Movilidad, Natalia Chueca, que se estrenó al frente de la comisión de su área.

Además, la edil del PP detalló que las dos empresas con licencia para ofrecer patinetes compartidos en la capital aragonesa, Circ (antigua Koko) y Reby, apenas suman 1.500 usos al día, mientras que tienen desplegados 1.700 vehículos por los diferentes distritos de la ciudad. "Son relativamente bajos, y aunque van creciendo poco a poco, todavía hay que trabajar", comentó Chueca.

A su juicio, la actual ordenanza de circulación es "insuficiente", pese a que es un paso intermedio hasta que la Dirección General de Tráfico elabore una normativa estatal vinculante. "Habrá que hacer una nueva para regular los nuevos sistemas de movilidad y que ponga énfasis en la seguridad".

El portavoz del PSOE en asuntos de Movilidad, Alfonso Gómez, advirtió de que su "percepción" es que el grado de cumplimiento de la ordenanza por parte de los usuarios es "escaso". "No pueden circular por las aceras, pero lo hacen con frecuencia", alertó. En este sentido, Chueca reconoció que hay que "mejorar la información a los ciudadanos desde las empresas y las administraciones para que conozcan los usos y las buenas prácticas" ya que, dijo, "hay un gran desconocimiento".

Faltan aparcamientos

Los patinetes protagonizaron buena parte del debate de la comisión celebrada este miércoles, en parte por las preguntas planteadas por el responsable de elaborar los pliegos para conceder las dos licencias de explotación, el concejal de ZEC Alberto Cubero, que criticó la falta de aparcamientos que hay en la ciudad para este tipo de vehículos. "Los vecinos no pueden estacionar sus bicis y sus patinetes porque no hay sitio", denunció.

Por ello, reclamó al gobierno PP-Cs que exija a las dos empresas que destinen parte del canon anual a la instalación de nuevos aparcamientos, algo que a su juicio está recogido en los pliegos. "Como sabíamos que se iban a saturar, les obligamos a que hicieran esa inversión", señaló. Sin embargo, Chueca negó este extremo: "No hay ningún aparcabicis previsto, porque como bien sabe, no se incluyó en los pliegos esta obligaciones contractual", respondió. "Esto es lo que sucede –apostilló la edil– cuando se llega a acuerdos extraoficiales que no se recogen en los pliegos de un contrato".

En cambio, hay otros apartados de la concesión del servicio que sí están incumpliendo las dos empresas. Por ejemplo, no están utilizando coches eléctricos para el transporte de los patinetes entre sus instalaciones y los distritos por donde los despliegan, una obligación marcada en los pliegos. "Aún no han terminado de introducir todo el material que exige la autorización", reconocen fuentes municipales.

En Movilidad señalan que "se daba un mes de moratoria" desde la firma del contrato, pero se ha decidido ser "temporalmente" algo "flexibles", ya que "se es consciente de que ha habido algunas demoras" en el suministro de determinadas de equipamientos y vehículos. En cualquier caso, se mantendrá el "control" sobre las empresas para que vayan cumpliendo.