Las fiestas de Utebo seguirán sin tener desfile de carrozas

Las fiestas de Santa Ana de Utebo seguirán sin tener desfile de carrozas este año, al no haber recibido ninguna solicitud para participar en este tradicional acto. Estaba previsto mañana junto al de comparsas después del pregón (a cargo de Nemesio Pavón Laguna, e interpretado en lengua de signos).

El año pasado fue la primera vez que no participaron las carrozas en el concurso y desfile, debido a las exigencias impuestas desde el Ayuntamiento, que recordaba a los conductores cumplir con la normativa vigente y disponer del permiso de circulación y seguro obligatorio tanto del vehículo a motor como del remolque y tener la ITV en vigor. El endurecimiento de las condiciones se adoptó después de un incidente en 2016 con un remolque que no tenía los papeles en regla.

"Se piden unos requisitos y la gente no siempre tiene los remolques asegurados", señalaron desde el área de Cultura del Consistorio. Sin embargo, desde el PP, el principal grupo de la oposición, calificaron esta situación como "un fracaso absoluto de gestión". "El desfile de comparsas es una de las grandes tradiciones del municipio y estos dos últimos años se ha acabado con ella", lamentó María Ángeles Larraz, la portavoz popular en Utebo. "Este acto se llevaba haciendo setenta años y desde el gobierno municipal han sido incapaces de aportar ideas", añadió.

Recordó que intentaron desenmarañar el problema y siempre han mantenido la misma solución: alquilar unas plataformas que se pusieran a disposición de la gente que quisiera participar y no usar uno particular. "De esta manera, se acabarían los problemas con los requisitos, con la ITV y los seguros", aseveró Larraz. "No es una solución inhabitual, ya que en la cabalgata de Reyes se adopta esta medida todos los años y no ha habido nunca ningún tipo de problema", puso de manifiesto la portavoz popular.

La otra tradición asociada al inicio de las fiestas, el desfile de comparsas, sí que sigue en pie. "La gente prefiere las comparsas, que es más sencillo y tiene menos requisitos", apuntan desde Cultura. A pesar de atraer a los peñistas y de mantenerse, el número ha bajado significativamente y se ha pasado de las 13 de 2018 a las ocho que formarán parte del desfile este año. La diferencia con el de carrozas es que los asistentes en las comparsas, que también van disfrazados con originales vestimentas, desfilan a pie o acompañados de vehículos de pequeño tamaño sin remolque, como bicicletas, coches o similar. Mientras que en el caso de las carrozas cuentan con un remolque tirado por un camión con plataforma. Al terminar el desfile se procedará a elegir a las ganadoras del concurso.