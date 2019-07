El Ayuntamiento debate este lunes el futuro del centro comercial Torre Village

Uno de los temas más candentes del pasado mandato municipal volverá este lunes a estar sobre la mesa. La intención de reconvertir la antigua fábrica de Pikolin de la carretera de Logroño en un centro comercial y de ocio se debatirá hoy en la reunión de la Gerencia de Urbanismo, en la que los grupos tendrán que expresar su parecer sobre el proyecto.

Dado que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón anularon el plan especial aprobado por el Ayuntamiento, el nuevo gobierno PP-Cs estudia ahora la posibilidad de hacer una modificación aislada del Plan General para dar cobertura legal al proyecto del ‘outlet’, cuyas obras ya están prácticamente acabadas. Este trámite podría resolverse en un plazo de cinco meses y, por tanto, el nuevo centro mantendría su previsión de abrir en la primavera del año que viene.

Tanto PP como Ciudadanos consideran que retrotraer actos administrativos es la mejor fórmula para cumplir con la sentencia y evitar al erario indemnizaciones millonarias. Vox es más que probable que también dé el visto bueno a esta operación mientras que el PSOE prefirió no pronunciarse la semana pasada, pero durante el anterior mandato fue partidario no solo del plan especial posteriormente anulado sino de recurrir la sentencia al Supremo. Además, la DGA, con la presidencia de Javier Lambán, declaró el proyecto de interés autonómico por su impacto en la economía y en el empleo de Zaragoza.

Sin embargo, ZEC y Podemos-Equo ya han anunciado su rotunda oposición a estos planes del nuevo gobierno, que consideran “urbanismo a la carta”, un “pelotazo urbanístico”.

En la comisión de Urbanismo de esta mañana, Víctor Serrano también responderá a preguntas sobre el plan Pignatelli, el futuro de Averly, el proyecto del Lestonnac o la nueva Romareda.