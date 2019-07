Usuarios de Mobike denuncian el corte de los frenos de las bicicletas

Varios usuarios de las bicicletas de alquiler Mobike han denunciado en las últimas semanas el corte de las sirgas de los frenos en unidades repartidas por toda Zaragoza que a punto ha estado de costarles un accidente. Todos ellos pusieron los hechos en conocimiento de la empresa a través de la plataforma de notificación de incidencias y sus responsables han intentado poner coto a la situación.

Uno de los afectados, Joaquín, no percibió hace una semanas que unos vándalos habían inutilizado los frenos cuando desbloqueó una bicicleta en la calle de Sevilla para dirigirse a la plaza del Pilar. “Hasta el parque Pignatelli no necesité frenar, pero al bajar por Sagasta se aceleró la bici y no podía reducir la marcha cuando llegué al cruce con Juan Pablo Bonet, que estaba rojo para mí”, recuerda.

Joaquín relata a heraldo.es que se quedó “bloqueado”, siguió en línea recta y “de milagro” se libró de sufir un atropello porque en dicho cruce no pasaban coches en ese momento. “Eché los pies y puede frenar al llegar al siguiente cruce, el de Goya”, añade.

Esta no fue la única vez que se encontró con los frenos seccionados, dado que al poco tiempo desbloqueó otra bicicleta en el entorno del parque Pignatelli, donde vive, y se dio cuenta que tampoco frenaba. “Desde que tuve el incidente, lo primero que hago es comprobar los frenos”, señala.

En ambos casos, notificó la incidencia en el plataforma de Mobike, que permite a los usuarios dar cuenta, de forma sencilla, de “averías” en los frenos.

Fuentes oficiales de la Policía Local han asegurado este miércoles que no han tenido que intervenir en las últimas semanas ni tienen atestados de asistencia a ciclistas de Mobike que hayan sufrido un accidente en la ciudad como consecuencia del corte de los frenos.

La implantación

La empresa, instalada desde hace diez meses en Zaragoza, asegura que se realizan más de 3.000 viajes al día en las cerca de 2.000 bicicletas disponibles en la capital. En este tiempo suma 600.000 trayectos, cifra que equivale a 700.000 kilómetros pedaleados. El distrito que más utiliza sus bicicletas es el de Actur-Rey Fernando. En él se han contabilizado más de 130.000 viajes hasta la fecha. Aproximadamente el 65% se produce dentro del distrito, siendo la distancia media de 850 metros.