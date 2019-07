Roban la pancarta de las fiestas de La Jota y se hace viral

Del 3 al 9 de julio se desarrollaban las fiestas del zaragozano barrio de La Jota de Zaragoza, unas de las más sonadas y más seguidas de la ciudad que coinciden con la temporada estival. Una celebración que contó este año con un pregonero muy especial, el actor y cómico Marianico el Corto, quien, además, estrenó su propio cabezudo que ha entrado a engrosar las filas de la comparsa del barrio.

Sin embargo, el cierre de las fiestas del barrio les guardaba una sorpresa un tanto desagradable. El pasado martes, día 9, su presidente Juan Andrés Pinilla, se encontraba con que alguien había sustraído dicha pancarta del lugar en el que se encontraba ubicada, en concreto en el escenario de la plaza de La Albada. “El domingo reforzamos los agarres de la pancarta con varias bridas porque preveíamos la llegada del temporal y no queríamos que se volase. Al día siguiente, cuando pasé a las 8.00 de la mañana por la plaza, ya no estaba”, explica el presidente de la asociación vecinal.

Tras preguntar a los vecinos de la zona, a los conserjes de I.E.S. Pilar Lorengar y a algunos feriantes que se encontraban recogiendo sus puestos, la AVV señala a un grupo de jóvenes procedente de otro barrio. “Es imposible saberlo a ciencia cierta, estos días han pasado muchas personas por aquí pero creemos que no ha sido nadie de La Jota”, añade.

En un principio, reconoce, incluso echaron la culpa al propio temporal. “Podría haber sido el aire, pero ¿por qué no había ocurrido lo mismo con las otras dos pancartas? Algunos vecinos nos dijeron que esa noche hubo varios grupos de jóvenes que se resguardaron en el escenario de la tormenta”, indica.

Se trata de una lona de más de 5 metros de largo por 2,2 de alto. “Puede parecer poca cosa pero para una asociación vecinal tan pequeña es un gran roto. La compramos hace tres años, en 2017, y pensábamos que durase al menos un par más”, reconoce el presidente, que asegura que le coste ronda los 400 euros. “Ahora mismo, más aún tras pasar las fiestas, estamos en números rojos y a la espera de que nos den la subvención anual”, afirma Andrés.

Desde la AVV aseguran que, a pesar de no haber tenido unas fiestas conflictivas, sí que han detectado ciertos comportamientos incívicos sobre todo por parte de la gente más joven. “Hubo un día, por ejemplo, que repartimos más de 600 helados entre los vecinos y colocamos unos contenedores. Aun así la gente tiraba los papeles al suelo aunque las basuras estaban a escasos metros”, afirma Andrés, que asegura que también hubo algún que otro altercado con bicicletas y patinetes en la misma plaza. “Creo que es un problema de educación muy serio que como sociedad deberíamos de abordar”, concluye.

El poder de las redes sociales

Tras descubrir el hurto, esa misma tarde la comisión de fiestas decidió realizar una publicación en sus redes sociales solicitando a quien la retiró que la devolviese a la entidad: “Creemos que quien se la ha llevado no lo leerá, pero para las personas que de forma desinteresada dedican tiempo y esfuerzo a hacer unas fiestas para todos, es un golpe a su confianza en la gente (…) No queremos saber quién ha sido, solo que, antes de romperla o tirarla, la devuelvan”, afirmaban en el comunicado. Para su sorpresa, en apenas 24 horas más de 12.000 personas habían visto la publicación y en torno a 200 la habían compartido.

“No nos interesa saber quién ha sido, tan solo que nos la devuelvan, no la pueden utilizar para nada a no ser que la quieran colgar en casa”, explica Vicky Muñoz, joven integrante de la comisión. “Creemos que ha sido una broma de mal gusto de alguien, pero que esas personas no han medido las consecuencias de sus actos, para nosotros es algo importante”, concluye la joven.