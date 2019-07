Diez horas de corte de agua en una docena de calles del Centro y el Casco Histórico

El Ayuntamiento de Zaragoza informa de que hoy tiene previsto cortar el suministro de agua, entre las 8.00 y las 18.00, en varias calles del Casco Histórico para la sustitución de unas válvulas de la red de tuberías. El corte afectará al Coso, en el lado pares, entre la plaza de España y la calle de Espartero. También han avisado los servicios municipales que de las céntricas calles de San Miguel, Josefa Amar y Borbón, Blancas, Juan Porcell, Santa Catalina y Urrea se quedarán durante unas horas sin abastecimiento. Asimismo, la reparación obligará a interrumpir el suministro en la zona de Hermanos Ibarra, Mateo Flandro, Comandante Ripollés, Salvador Allué y Arquitecto Magdalena, en este caso en el tramo comprendido entre San Miguel y Zurita.

Este corte es el que estaba previsto para el pasado viernes pero el Ayuntamiento dedició posponerlo para garantizar el suministro de agua a los vecinos debido a las altas temperaturas y la activación del plan municipal de protección civil por ola de calor. Hoy parece que los termómetros darán un pequeño respiro (las máximas no superarán los 35 grados), aunque por la tarde hay aviso de tormentas.

En los últimos días el servicio de Vialidad ha tenido que trabajar a destajo por diversas incidencias en toda la red de tuberías. Si el pasado miércoles se produjo un reventón en la calle de Luis Aula (San José), la rotura el viernes de una tubería en Casetas obligó a cortar el tráfico la plaza de Ramón y Cajal.

Hace apenas una semana, un problema técnico derivado de las obras de renovación de una tubería en la calle de Isaac Peral provocó un corte de agua en varios números de los alrededores de esta vía. Los trabajos coincidieron con la ola de calor que puso en alerta por altas temperaturas a la capital aragonesa.

El Ayuntamiento había previsto un corte de agua programado desde las 8.00 hasta las 18.00, diez horas en una jornada en la que los termómetros superaron los 40 grados. Según informaron fuentes municipales, las obras en la citada vía estaban planificadas para acometerse en dos fases, pero un fallo técnico propició que el corte de agua anunciado a los vecinos afectados se extendiera a muchos más vecinos de Constitución, Joaquín Costa, Independencia y Santa Engracia.

«Abrimos a las 7.15 y a las 8.00 ya han hecho el corte. Estamos con garrafas de agua mineral y no nos funciona ya la cafetera. Los grifos no van, los baños se pueden usar... Llevaremos unas ocho garrafas de agua gastadas. Estamos echando mano de agua mineral pero no podemos estar así hasta las 18.00, rellenando la cafetera que ni nos admite ya este agua », afirmaba una empleada del bar San Siro, en la calle de Joaquín Costa.