"Hemos oído gritos y enseguida han llegado varios coches de Policía"

La tranquilidad de la calle de Sicilia se ha roto esta madrugada minutos antes de las 7.00, cuando los vecinos han comenzado a escuchar voces y sirenas de policía. En esta pequeña vía, que es peatonal y se sitúa a la altura del número 4 de Zaragoza, la Policía Nacional ha interceptado a un sospechoso de haber cometido dos intentos de agresión sexual poco antes. El hombre se ha negado a identificarse y se ha resistido, lo que ha obligado a intervenir a varios policías. Durante el trascurso de la detención, el individuo ha sufrido una parada cardiorrespitoria y ha muerto.

“Me he despertado porque he oído gritos y me he asomado a la ventana a ver qué pasaba. Ha sido entonces cuando he visto a varios agentes intentando reducir a un hombre que se mostraba muy agresivo”, ha explicado a HERALDO una vecina de esta calle de la zona alta de San José.

Según el testimonio de varios testigos, primero ha llegado una patrulla que ha dado el alto al ahora fallecido a la altura del número 3 de la citada vía y le ha pedido que se identificara. Al parecer, este se ha negado y ha comenzado un forcejeo. “Los policías debían de haber solicitado ya refuerzos, porque enseguida ha llegado otra patrulla, y poco después una tercera”, ha relatado un testigo. “El hombre se ha mostrado en todo momento muy agresivo”, añade.

Un vecino de un portal de Zaragoza la Vieja que está muy cerca de la calle Sicilia ha comentado que han llegado a desplegarse en la zona hasta ocho coches patrulla de la Policía Nacional y de la Local y también algún vehículo camuflado. “El despliegue policial ha sido muy importante”, ha señalado.