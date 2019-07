Herido un ciclista en Zaragoza tras chocar contra la puerta de un turismo aparcado

Un joven ciclista ha resultado herido este jueves mientras circulaba con su bicicleta por el céntrico camino de las Torres de Zaragoza. Al parecer, según relata la Policía Local, L. C. S., de 20 años, colisionó contra la puerta de un turismo que estaba correctamente estacionado al abrir el copiloto del mismo una de las puertas para salir del vehículo.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 17.15 de este jueves, a la altura del número 49 del camino de las Torres de la capital aragonesa. En el mismo se ha visto implicado un hombre, C. C. C. de 75 años, quien ha abierto accidentalmente la puerta del vehículo y, en consecuencia, ha ocurrido el golpe.

El ciclista ha sido trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario con lesiones de pronóstico leve.